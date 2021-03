ItaliaSì!, Marco Liorni e gli ospiti da Sanremo: parata di vip su Rai1

06 marzo 2021 a

Un appuntamento speciale di Italiasì! nel giorno, questo di sabato 6 marzo 2021, nel giorno che decreta il vincitore di Sanremo 2021 nella finale del Festival.

Un appuntamento che è fatto di spettacolo, giornalisti, commentatori della radio e della televisione, cantanti come Ermal Meta, Annalisa, Francesco Renga, Orietta Berti, Arisa, Bugo, Fasma, Madame e tanti altri che saranno i protagonisti della puntata di “ItaliaSì e Sanremo”, in onda oggi sabato 6 marzo su Rai1 dalle 16.45 alle 18.40.

In studio Gigliola Cinquetti, Roby Facchinetti, Mauro Coruzzi. Ma il podio di ItaliaSì sarà anche alla Porta Carraia dell’Ariston e nel ballatoio del Festival, con tante sorprese.

ItaliaSì! anticiperà di poche ore la finale e riproporrà i momenti sinceri della manifestazione, fatta anche di gente comune.

Per la cronaca, dopo la quarta giornata del festival, Ermal Meta, Willie Peyote, Arisa sono i primi tre big della classifica generale del festival di Sanremo. Seguono nella top 10 Annalisa, Maneskin, Irama, La Rappresentante di lista, Colapesce-Dimartino, Malika Ayane, Noemi. La sala stampa del 71esimo Festival di Sanremo nella sua votazione ha messo al primo posto Colapesce Dimartino, seguito da Maneskin, Willie Peyote.

Ermal Meta, annunciato in questo appuntamento di Rai1, è il grande favorito a poche ore dalla finale del festival che andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai a partire dalle ore 20.40 con la conduzione di Amadeus e Fiorello. Proprio Amadeus, qualche ora fa, ha annunciato che non farà la terza edizione consecutiva della popolare kermesse canora, quindi il prossimo anno non ci sarà. Un tema questo, che ha condizionato la prima parte della giornata di oggi e del quale potrebbe essere dato conto e dibattuto in studio. Ma al centro ci saranno le canzoni di Sanremo e i suoi personaggi in questa edizionata condizionata dalle misure anti Covid 3 sempre molto popolare.

