Serena Rossi, il figlio Diego con Davide Devenuto dopo la crisi: "Si sono lasciati e ripresi decine di volte" | Video

Serena Rossi è una cantante e attrice, tra le più amate dal pubblico italiano. Sabato 6 marzo sarà tra gli ospiti della serata finale del festival di Sanremo 2021, condotta ovviamente da Amadeus e Fiorello. Nata a Napoli il 31 agosto 1985, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2003 quando è entrata a far parte del cast della soap opera di Rai3, Un posto al sole. Nel 2007 è nel cast della fiction di successo Il commissario Montalbano, mentre nel 2010 è tra i protagonisti di Ho sposato uno sbirro e nel 2011 entra nel cuore dei telespettatori recitando in Che Dio ci aiuti accanto ad Elena Sofia Ricci. Questa è la fiction di fatto che la incorona. Intanto Serena Rossi porta avanti pure la sua carriera in tv: nel 2014 partecipa come concorrente alla trasmissione di Rai1 Tale e quale show, vincendo la quarta edizione; nello stesso anno torna a prestare la voce al personaggio Disney di Anna nell’edizione italiana di Frozen.

Sempre nel 2014 incide una cover di Vorrei incontrarti fra cent’anni assieme a Matteo Becucci, inserita nell’album Tutti quanti Mery del cantante toscano, e canta il brano portante della colonna sonora del film d’animazione Winx Club: Il mistero degli abissi, Noi siamo Winx, nei panni della protagonista Bloom. Su Rai1 nel 2019 interpreta Mia Martini nel film TV biografico Io sono Mia di Riccardo Donna. Per quanto riguarda la sua vita privata, Serena ha conosciuto il suo unico grande amore, l’attore Davide Devenuto, nel 2008 sul set della soap opera Un posto al sole. I due dopo un periodo di crisi nel 2013 si riavvicinano e nel 2016 sono diventati genitori del loro primogenito Diego. A proposito del loro amore, in una vecchia intervista rilasciata a DiPiù, la nonna di Serena Rossi raccontò: "Davide mi piace molto. Lui e Serena prima di diventare genitori si sono lasciati e si sono ripresi decine di volte - ha rivelato -. Una volta si sono lasciati addirittura per un anno. Alla fine ha capito che era innamorata di Davide e se l’è ripreso.

