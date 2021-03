C'è posta per te, trasmissione di questa sera non va in onda: arriva l'annuncio

06 marzo 2021 a

E' l'appuntamento clou del sabato sera in tv. Un programma re degli ascolti che va in onda su Canale 5. Parliamo del format "C'è posta per te" che viene trasmesso in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Un appuntamento televisivo per la conduzione di Maria De Filippi che viene mandato in onda ogni sabato sera. Ma non questo. La puntata di questa sera, sabato 6 marzo 2021, non andrà in onda. I fan della trasmissione cercano anticipazioni in queste ore sul web, ma invece di trovare dettagli si sbattono sull'annuncio che trovano nei canali social di C'è posta per te.

La puntata di sabato 6 marzo, Canale 5, non ci sarà. In un post viene dato appuntamento a sabato 13 marzo 2021 alle ore 21.15 (orario abituale della trasmissione) con un invito ai fan a riprendere la visione del fortunato programma. "Non mancate", si legge nel post che è seguito dai commenti dei follower. Il programma di Maria De Filippi salta perché quella di questa sera è la notte della finale di Sanremo 2021.

Sui Rai Uno verrà trasmessa la puntata finale del Festival ed è proprio per questo motivo che, quindi, si è deciso di rimandare per una settimana la messa in onda dell’ultima puntata di C’è Posta per Te. Sì, si tratta dell'ultima puntata di una trasmissione che ha visto raccontare storie ed arrivare personaggi di primo piano come ospiti, del mondo dello sport e dello spettacolo. Momenti che sono rimbalzati anche sui social dopo aver ottenuto un successo di telespettatori notevole. La prossima sarà l'ultima puntata di C'è Posta per te ma il sabato sera rivedremo ancora Maria De Filippi che dal 20 marzo condurrà il serale di Amici, un appuntamento attesissimo.

