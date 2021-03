Rosalinda Cannavò, prima di Andrea Zenga l'amore con Giuliano: "Lui c'era quando pesavo 34 chili"

06 marzo 2021 a

a

a

Rosalinda Cannavò è un'attrice italiana, arrivata al successo tuttavia con il nome di Adua Del Vesco. Ha preso parte alle serie tv di successo Il Bello delle Donne nel 2017 dove interpretava il personaggio di Evelina, ma anche in Furore Il vento della speranza, L’onore e il rispetto e in Loro, il film di Paolo Sorrentino dove interpretava la giovane Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi. Messinese, è nata il 26 novembre 1994 sotto al segno del Sagittario, ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, dove si è fatta conoscere ancora meglio al grande pubblico. E' figlia di un macellaio e di una casalinga, che l’hanno sempre sostenuta nelle sue scelte lavorative.

Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet eliminate. I 4 finalisti del del Grande Fratello Vip

Ha una sorella maggiore, più grande di 8 anni, alla quale è molto legata. E' molto legata anche alla sua terra, la Sicilia, e all’inizio della sua carriera l’accento siciliano le ha impedito di riscuotere il giusto successo ai provini. Per questo motivo ha frequentato un corso di dizione. Per quanto riguarda la sua vita privata, da Adua Del Vesco è stata fidanzata con Gabriel Garko. Una relazione che tuttavia si è rivelata fasulla, come confermato dallo stesso Garko durante il reality: "Fingere h24 è stata dura - ha poi rivelato la ragazza -, noi lo abbiamo fatto per un po’ di tempo e posso garantire che non è stata una cosa semplice. Ora gli auguro tanta serenità, se la merita. Ciò che ha fatto mi riempie il cuore, perché significa che si fida e mi considera una persona importante".

Walter Zenga, i figli Andrea e Nicolò con Roberta Termali: la seconda moglie e il flirt con Mancini

Tra le relazioni costruite a tavolino anche quella con Massimiliano Morra, pure lui concorrente nella quinta edizione del GfVip. In realtà Rosalinda è stata fidanzata per anni con Giuliano Condorelli: "E' una persona che in realtà c’è sempre stata, mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo", ha spiegato. Nel finale della sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, si è legata ad Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere di Inter e Nazionale e di Roberta Termali: "C’è un grande feeling con lui, ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori ma è ancora più bella. L’ho presentato prima a Gabriel Garko che a mia mamma che sta in Sicilia. Mi ha detto di tenermelo stretto”, ha confidato Rosalinda. I due saranno insieme ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 6 marzo, in onda su Canale5 dalle 16.

Verissimo, da Silvia Toffanin i finalisti del Grande Fratello Vip 5: su tutti il trionfatore Tommaso Zorzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.