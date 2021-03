Amadeus, l'annuncio: "Non farò il Festival di Sanremo l'anno prossimo"

06 marzo 2021 a

a

a

L'annuncio arriva a poche ore dall'inizio della serata conclusiva di Sanremo 2021, la finalissima che decreterà il vincitore del Festival, stasera sabato 6 marzo. Amadeus infatti, non condurrà il prossimo Festival di Sanremo. Si sarebbe trattato del terzo consecutivo.

Sanremo 2021, polemica per il bacio di Achille Lauro con Boss Doms. Adinolfi: "Ammucchiata gay"

Con lui saluta anche Fiorello. Lo ha detto il conduttore alla conferenza stampa di questa mattina: "Fare Sanremo è un motivo di gioia e di orgoglio. L’apice della carriera per un conduttore. Sono grato alla Rai per avermi chiamato l’anno scorso e quest’anno. Sono stati due Sanremo storici: quello dell’anno scorso perché era il settantesimo, quello di quest’anno per i giovani, per la pandemia e per tutto quello che ci siamo detti. Ma Sanremo è un evento, non un programma televisivo, ci vuole un progetto. Non ci sarà un Amadeus ter, Fiorello ed io lo avevamo già deciso. Se un giorno la Rai vorrà affidarci ancora Sanremo, magari prima di compiere settant’anni, ne parleremo. Ma non farò il terzo Festival consecutivo".

Sanremo 2021, ascolti terza serata: oltre 11 milioni di spettatori. Ma -9 punti di share rispetto al 2020

Sta per andare in archivio un Festival particolare, in piena pandemia. Amadeus guarda avanti ma si volge anche indietro. Il conduttore dice che "Io e Fiorello siamo orgogliosi di questo festival di Sanremo. Di come è andato, di tutto, dagli ascolti, alla fruizione, alla musica, a quello che era il nostro desiderio alla vigilia. Quello che abbiamo fatto è quello che desideravamo fare, e non speravamo in questi risultati". Ancora una volta, Amadeus ribadisce nel corso della conferenza stampa, anche alla luce dei risultati di ascolto della quarta serata, la sua soddisfazione per l’andamento di questa edizione così unica e difficile. "Eravamo consapevoli di cosa stavamo andando a fare, abbiamo una discreta esperienza, e quello che ci arriva in termini di musica, di classifiche, ci rende orgogliosi. Questi risultati li sognavamo, ma non ci speravamo", ha aggiunto ancora Amadeus con una efficace sintesi.

Sanremo 2021, la scaletta della finale di stasera: ospiti e i 26 big in gara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.