Stefania Orlando e i figli: "Non li ho mai voluti, ma mi sento lo stesso una donna completa"

Stefania Orlando è una conduttrice televisiva italiana, tra le più conosciute nel panorama nazionale. E' nata a Roma il 25 dicembre 1966 sotto il segno del Capricorno. A 18 anni ha deciso di lasciare casa per convivere insieme a un suo fidanzato. Per quanto riguarda la sua carriera, ha iniziato come modella, accompagnando a quel lavoro anche una professione più “standard” come quella dell’agente immobiliare. Sarà proprio grazie al mondo della moda e delle sfilate che Stefania ha intrapreso la carriera televisiva.

Prima esperienza nel 1993 come valletta nel programma Sì o no?. Nel 1994 ha debuttato in Rai diventando la valletta del fortunatissimo programma di Fabrizio Frizzi Scommettiamo che?. E' il 1995 quando invece ha iniziato a condurre alcuni programmi televisivi, fino a che nel 1996 non è arrivata a condurre il Tg Rosa. Nel 1997 ha iniziato a condurre I Fatti Vostri su Rai2, dove rimane fino al 2003. Tra il 1998 e il 2001 ha condotto il Lotto alle Otto e nel 2002 la finalissima della Lotteria Italia. Non si sono fermate le sue conduzioni, che hanno visto anche la sua presenza nei programmi Piazza Grande e Stelle con la Coda. Oltre ad aver condotto vari programmi, Stefania Orlando ha preso parte anche ad alcune fiction, tra cui Don Matteo insieme a Terence Hill.

Nel 2011 è tornata con Uno Mattina in Famiglia e tra il 2015 e il 2016 di nuovo a I fatti vostri. Per quanto riguarda la sua vita privata, la conduttrice si è fidanzata dal 2008 con il musicista Simone Gianlorenzi, ma solo nel 2019 i due si sono sposati. La coppia però non ha figli. "Io purtroppo non li ho voluti - ha spiegato proprio durante la recente partecipazione al GfVip -. Credo che una donna sia ugualmente completa anche senza avere un figlio". Prima di lui Stefania era sposata con l'attore comico Andrea Roncato, un matrimonio durato però solo due anni: dal 1997 al 1999.

