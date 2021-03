Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni lo ha preferito al rivale Ivan Gonzalez

06 marzo 2021 a

Andrea Zelletta è uno dei finalisti del Grande Fratello Vip 5, piazzatosi al quinto posto. E' arrivato al grande pubblico grazie a Uomini e donne, il people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. In precedenza è stato un modello per diversi marchi. Per quanto riguarda la sua vita privata, è strettamente legata alla sua esperienza televisiva: Andrea infatti nel corso della sua avventura come tronista, ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Natalia Paragoni, che lo ha preferito a un altro tronista, lo spagnolo Ivan Gonzalez.

Zelletta è un ragazzo originario di Taranto nato dalla madre Anna Stasi. Cresciuto in una famiglia unita, è particolarmente legato pure a sua sorella Alessia. La madre è una collaboratrice domestica. Andrea Zelletta non ha completato gli studi superiori perché inizialmente giocava nel settore giovanile del Lecce, poi è andato a giocare in una squadra dilettantistica a Noto. La carriera calcistica ben avviata viene però stroncata da un brutto infortunio. E’ molto amico di Andrea Damante con il quale molti dicono condivida anche una certa somiglianza. Andrea ha confidato nella casa del Grande Fratello che il suo rammarico è non essere ancora riuscito ad aiutare economicamente la famiglia: il suo obiettivo è ora quello di far smettere di lavorare la madre.

Modello, indossatore, ha lavorato come testimonial di tantissimi brands tra cui Armani, Dolce & Gabbana, Guess e Zuiki. In passato ha giocato a calcio a livello professionistico militando in Serie D. Natalia e Andrea si sono conosciuti appunto a Uomini&Donne in un momento in cui lei stava corteggiando un altro tronista, Ivan Gonzalez, ma quando Andrea le ha chiesto di uscire per la prima volta tra i due è nata subito un’intesa molto forte che ha portato l’ex tronista a sceglierla ormai quasi due anni fa. Durante il reality hanno superato un momento di crisi, quando una incauta rivelazione di Dayane Mello aveva portato al gossip secondo cui la Paragoni avrebbe tradito Zelletta durante una vacanza a Capri. Gossip smentito, ora tra i due è tornato il sereno e la passione.

