Dayane Mello, la storia con Gianmaria Antinolfi e il tradimento con Belen scoperto su Chi | Foto

Dayane Mello è una delle top model brasiliane più conosciute al mondo. Nata il 27 febbraio del 1989 sotto il segno dei Pesci, in Italia ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi, poi nel 2020 la svolta con il Grande Fratello Vip 5. Relativamente alla sua carriera, si è trasferita a soli 17 anni in Cile, dove ha iniziato a muovere i primi passi come modella. Il suo debutto in Italia, in tv, arriva nel 2014, quando partecipa a Ballando con le stelle. Nel 2017 ecco L’Isola dei famosi, mentre nel 2020 è protagonista a Pechino Express insieme a Ema Kovac e anche al Grande Fratello Vip 5. Nel 2016 ha dato scandalo alla Mostra del Cinema di Venezia del 2016 indossando un abito con spacco vertiginoso sopra all’inguine che ha destato scalpore.

"E' il mio lavoro, le mutande c’erano, erano piccoline ma c’erano - ha spiegato successivamente in una intervista a Domenica Live -. Mi piace veramente stare svestita, quando torno a casa, sono così, brasiliana. E' involontaria questa cosa, mi piace". Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2014 la top model ha avuto una bimba, Sofia, nata dalla relazione con il modello Stefano Sala. Prima della storia d’amore con lui, Dayane ha avuto una liaison con Mario Balotelli: “E’ il mio amore eterno. Mario non lo sa, ma se mi sono trasferita in Italia la colpa è sua. Ci ero venuta per uno shooting, l’avevo conosciuto in un locale, mi ero innamorata. Ed ero tornata per lui, che però aveva altri programmi”, aveva raccontato a Oggi. La bella modella brasiliana ha avuto una relazione con l'imprenditore e manager Gianmaria Antinolfi, manager e playboy napoletano accostato nel luglio 2020 pure a Belen Rodriguez. “Quando ho visto la copertina di Belen e Gianmaria non ci potevo credere: lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie", ha affermato al settimanale Chi.

Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane ha pubblicato uno scatto insieme a Elettra Lamborghini, sua amica: "Wild girls", ha scritto a corredo della foto.

