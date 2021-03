Pierpaolo Pretelli, prima di Giulia Salemi il flirt con Ginevra: la ex del figlio di Bettarini e la Ventura

06 marzo 2021 a

Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo, noto al grande pubblico come tronista di Uomini e donne. Ora è arrivato il secondo posto al Grande Fratello Vip 5, che potrebbe rappresentare la svolta nella sua carriera. E' nato il 31 luglio 1990 a Maratea, in provincia di Potenza. Suo padre si chiama Bruno e ha un fratello più piccolo di nome Giulio. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico, si è trasferito a Roma iscrivendosi all‘Università alla Facoltà di Giurisprudenza. Ha però lasciato gli studi per dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Durante gli studi ha lavorato come cameriere in discoteca e anche come ballerino e bagnino. Nel 2013 ha lavorato a Striscia La Notizia diventando il primo velino del programma di Antonio Ricci. Insieme a lui c’era anche Elia Fongaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018. Per quanto riguarda la sua vita privata, Pretelli è stato a lungo fidanzato con la modella e attrice cubana Ariadna Romero, la quale è stata schedina a Quelli che il calcio e conduttrice per Milan Channel. Ariadna ha preso parte pure a Ballando con le stelle e a un film con Leonardo Pieraccioni. Con lei Pierpaolo Pretelli ha avuto un figlio, di nome Leonardo. La relazione è però finita poco tempo dopo la nascita del figlio: fu proprio la stessa Ariadna a spiegare che come genitori fossero perfetti, ma il loro rapporto sentimentale non fosse andato di pari passo.

"Litigavamo ogni giorno", rivelò in una vecchia intervista. Quindi dopo un inizio burrascoso della separazione, oggi sono in buonissimi rapporti. Nel novembre 2019 Pierpaolo Pretelli è stato fidanzato con Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Niccolò Bettarini (figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura) e anche ex fiamma di Stash, cantante dei The Kolors. All'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha trovato l'amore nell'influencer Giulia Salemi, sua nuova fidanzata.

