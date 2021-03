Urban Theory, il collettivo di danza che sbanca su TikTok: dai vip a Sanremo 2021

06 marzo 2021 a

Sono tra i grandi protagonisti di Sanremo 2021, la serata finale che va in onda stasera sabato 6 marzo. Parliamo degli Urban Theory, il collettivo di danza e fenomeno di TikTok da milioni di visualizzazioni, e sono annunciati con due speciali performance. Un percorso straordinario quello degli Urban Theory: partiti come una piccola scuola di danza del Ponente Ligure, a Vallecrosia (IM). In pochissimi anni hanno bruciato tutte le tappe possibili conquistando prima Federica Pellegrini (anche lei sarà pèresente stasera sul palco dell'Ariston in qualità di ospite), durante la loro partecipazione a Italiàs Got talent, che li ha premiati con un Golden Buzzer, e successivamente Fiorello che li ha scelti come corpo di ballo per il programma ’Viva RAI PLAY!’. Fino alla chiamata di Jimmy Fallon che li ha voluti in collegamento nel suo prestigiosissimo The Tonight Show.

Un successo televisivo internazionale, ma anche social. I loro account TikTok e Instagram diventano in brevissimo tempo virali, ogni settimana pubblicano video con performance inedite, caratterizzate dalla varietà e originalità artistica che li contraddistingue, raggiungendo oltre 600 milioni di visualizzazioni in 6 mesi, più di 9 milioni di followers, numero che li porta a essere il quarto account italiano più seguito nel mondo, e 75 milioni di like, con contenuti che vengono periodicamente trasmessi e ri-condivisi in tutto il mondo.

Gli Urban Theory sono Jessica De Maria, insegnante della scuola con decennale esperienza assieme a Fabiano Paglieri, Davide Sala, Lorenzo Piantoni, Riccardo Marano e Leonardo Sigona. Il loro stile è caratterizzato da una tecnica di ballo innovativa, il tutting: danza interpretativa contemporanea che si focalizza sull’abilità del ballerino di creare posizioni geometriche e movimenti delle dita delle mani.

Numerose sono state inoltre le ri-condivisioni dei loro contenuti a livello mondiale da parte di personaggi del panorama musicale mondiale come Snoop Dog, Shakira e Black Eyed Peas.

Urban Theory è parte integrante della grande realtà Stardust, il nuovo media in grado di raggiungere una audience di oltre 200 ML di followers grazie ad un ampio roster di influencer in esclusiva come Er Gennaro, Aurora Baruto, Sofia Cerio, Giulia Sara Salemi, Stefano Pollari (vita da papà), Mura, Brisida, Giorgia Malerba, Giulia Latini, Sixonesix, e collaborazioni stabili e importanti con talent, artisti e produttori come Faffapix, Le Twins, Gianluca Vacchi, Pablo Shablo, Lorenzo Senni, Gianluca di Marzio, Andrea Scanzi, Mathame e tantissimi altri. Stasera si riveleranno al grande pubblico televisivo di Sanremo 2021, in una finale esaltante. Grazie anche alla loro attesissima esibizione.

