Verissimo, da Silvia Toffanin i finalisti del Grande Fratello Vip 5: su tutti il trionfatore Tommaso Zorzi

Torna l'appuntamento con Verissimo, il talk show di Canale5 condotto da Silvia Toffanin, in onda ogni sabato dalle 16. Nella puntata di sabato 6 marzo ci sarà spazio interamente per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, conclusosi lunedì 1 marzo con il trionfo di Tommaso Zorzi.

Dopo sei mesi di reclusione dunque la Toffanin intervisterà i protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini, a cominciare proprio dal vincitore, l'influencer milanese. Per lui sarà la prima intervista da vincitore del GfVip5, che probabilmente segnerà l'inizio di una carriera televisiva. Il sogno di Zorzi è quello di fare il conduttore e il successo nel reality senza dubbio gli darà ampia visibilità. Con la Toffanin tornerà poi sulle vicende che hanno caratterizzato la sua presenza nella casa più spiata d'Italia, dove ha brillato per la spontaneità e la schiettezza.

In studio anche Pierpaolo Pretelli, secondo classificato del reality show che con le sue storie d’amore è stato uno degli indiscussi protagonisti. Prima l'amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, poi l'amore sbocciato con Giulia Salemi. E ancora in studio anche Dayane Mello, amatissima fuori dalla casa e un po' meno dai suoi coinquilini che racconterà le emozioni della finale. La top model brasiliana è stata infatti protagonisti di numerose liti, da quella con Elisabetta Gregoraci alle incomprensioni con Stefania Orlando e all'amicizia speciale poi finita male con Rosalinda Cannavò. Spazio pure per Stefania Orlando e Andrea Zelletta, altri punti di riferimento nella casa. Per la Orlando un nuovo corso nella sua carriera dopo anni di conduzione in Rai. Infine ospite Rosalinda Cannavò, entrata come Adua Del Vesco e attrice di fiction, e ora persona rinnovata, fresca pure di storia d'amore con Andrea Zenga, il figlio dell'ex portiere di Inter e Nazionale, Walter. Andrea proprio nella casa del Gf Vip 5 ha ritrovato il rapporto con il padre.

