Sanremo 2021, la scaletta della finale di stasera: ospiti e i 26 big in gara

06 marzo 2021 a

a

a

Ci siamo. Stasera sapremo chi ha vinto il Festival di Sanremo 2021. Amadeus affiancato da Rosario Fiorello, è arrivato all'atto conclusivo della kermesse canora. Quella di stasera, sabato 6 marzo, sarà una finale molto incerta con 26 big che si esibiranno sul palco dell'Ariston e con ospiti di primo piano attesissimi.

Sanremo 2021, Madame col vestito trasparente. La scelta che infiamma i social

Ad accompagnare Amadeus sul palco della finalissima ci saranno, oltre a Rosario Fiorello, anche Serena Rossi, Tecla Insolia, e Giovanna Botteri (mancherà Simona Ventura risultata positiva al Covid-19). Con loro il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic. E' poi atteso un nuovo quadro di Achille Lauro. L’ospite di punta sarà Ornella Vanoni che duetterà con il vincitore del Festival 2017, ovvero Francesco Gabbani. Quindi Umberto Tozzi, e le melodie di Dardust, autore di cinque brani presenti alla Kermesse. Ecco poi la nuotatrice Federica Pellegrini e l'ex sciatore Alberto Tomba. E ancora Urban Theory, il collettivo di danza e fenomeno di TikTok da milioni di visualizzazioni,

Per questa finale entrerà in scena il televoto a differenza delle precedenti serate dove, a rotazione, si sono espresse la Giuria Demoscopica, l’Orchestra e la Sala Stampa. I voti ottenuti faranno media con quelli delle serate precedenti e decreteranno i primi tre Big classificati. Per i primi tre, successivamente, la votazione partirà da zero, e corrisponderà ad un giudizio combinato.

Ecco la scaletta dei 26 big in gara, che questa sera si esibiranno con il loro brano:

Aiello con “Ora”

Annalisa con “Dieci”

Arisa con “Potevi fare di più”

Bugo con “E invece sì”

Colapesce e Dimartino con “Musica leggerissima”

Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”

Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”

Extraliscio feat. Davide Toffolo con “Bianca luce nera”

Fasma con “Parlami”

Sanremo 2021, ascolti terza serata: oltre 11 milioni di spettatori. Ma -9 punti di share rispetto al 2020

Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”

Francesco Renga con “Quando trovo te”

Fulminacci con “Santa Marinella”

Gaia con “Cuore amaro”

Ghemon con “Momento perfetto”

Gio Evan con “Arnica”

Irama con “La genesi del tuo colore”

La Rappresentante di Lista con “Amare”

Lo Stato Sociale con “Combat pop”

Madame con “Voce”

Malika Ayane con “Ti piaci così”

Maneskin con “Zitti e buoni”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band con “Il farmacista”

Noemi con “Glicine”

Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”

Random con “Torno a te”

Willie Peyote con “Mai dire mai (la locura)”

Fra poche ore il via alla finalissima e nella notte la proclamazione del vincitore dopo una serata che sarà certamente ricca di emozioni.

Sanremo 2021, Gaia Gozzi: nuova sexy esibizione e boom di like

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.