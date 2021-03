Sanremo 2021, Gaia Gozzi: nuova sexy esibizione e boom di like

06 marzo 2021 a

a

a

Gaia Gozzi, ancora lei. Per la quarta serata di Sanremo 2021, quella in onda nella notte di venerdì 5 marzo, Gaia si è presentata con una nuova mise sexy che ha conquistato i telespettatori e i follower sui social, con un boom di like.

Sanremo 2021, Madame col vestito trasparente. La scelta che infiamma i social

Gaia si è presentata con un minidress azzurro sul palco dell'Ariston. Poi ha ballato e la gonna ha lasciato intravedere qualcosa. La vincitrice di Amici 2020 di Maria De Filippi, si è esibita con una interpretazione sublime del suo "Cuore amaro" e i fan l'hanno riempita di commenti positivi sui social. Bravura e bellezza, l'esibizione di Gaia nella quarta serata del Festival di Sanremo, è stata in bilico. Nella giornata di ieri si è infatti anche temuto il forfeit della brava e interprete a causa di un arrossamento delle corde vocali.

Torniamo al look che tanto ha colpito. Per la quarta serata, Gaia ha scelto un minidress azzurro che ha fatto subito il giro del web. Mentre ballava sul palco, la miniskirt ha messo in evidenza le curve mozzafiato. E i commenti su Twitter non si sono fatti attendere: "Stupenda, ogni sera più bella". E ancora: "Glamour come sempre".

Gaia, dai talent al palco dell'Ariston con la canzone "Cuore amaro" scritta con il fidanzato

Gaia teneva moltissimo a questa esibizione. Alla vigilia aveva detto "sono positiva, stasera andrà tutto bene e mi sto curando". Una dichiarazione, quella di Gaia Gozzi, arrivata nel corso di un collegamento con Rtl 102.5. Gaia ha scritto invece di parlare per non sforzare le corde vocali che sta curando con flebo di cortisone e fisiologica per idratarle, in quanto arrossate e contratte. E poi un ultimo cartello che riportava la frase: "Grazie per il supporto costante, queste cose capitano e stasera voglio spaccare tutto, vi voglio bene tutti". E dopo l'esibizione, la cantante ha avuto senza dubbio altre certezze con i suoi fan che si sono letteralmente scatenati sui social.

Sanremo 2021, Gaia Gozzi in gara con Cuore amaro: "Una canzone d'amore che dedico a me stessa" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.