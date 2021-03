Maria Monsè, scatto hot con la figlia di 14 anni. Selvaggia Lucarelli attacca lei e Barbara D'Urso | Foto

06 marzo 2021 a

Selvaggia Lucarelli contro Maria Monsè e (nemmeno tanto indirettamente) contro Barbara D'Urso. Tutto parte da una foto hot che la showgirl ha postato insieme alla figlia quattrordicenne, una immagine in cui le due sono immortalate in un costume che lascia ben poco all'immaginazione. Una foto oggettivamente di cattivo gusto, con un bikini ridottissimo e una figlia minorenne sbattuta sui social dalla madre in versione decisamente inappropriata. "Fermate Maria Monsè", ha tuonato la giornalista.

"Qualcuno dovrebbe fermare questa donna anziché invitarla in tv con la figlia 14enne, che non ha colpe. Capito Barbara D'Urso?", ha scritto la Lucarelli in una delle storie su Instagram. Il riferimento infatti è anche per la conduttrice Mediaset, che spesso ha fatto intervenire la Monsè insieme alla figlia nel suo salotto televisivo su Canale5. La Monsè anche pochi mesi fa si era resa protagonista di un'altra esperienza con la figlia Perla Maria, quando ha portato la ragazza a rifarsi il naso dal chirurgo plastico. "C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo - ha scritto Selvaggia su Instagram -. E per 'questo', oltre la foto che neppure commento, oltre alle copertine con la figlia quattordicenne di cui mostra i ritocchi dal chirurgo, intendo dire che nessuno dovrebbe portare in tv questa roba. (ovvero il mondo di questa tizia) Nessuno".

La giornalista poi ne approfitta per tornare sulla vicenda delle dimissioni di Zingaretti da segretario del Pd. "Ha fatto bene Zingaretti a dimettersi - ha scritto la Lucarelli -. Chiunque difende la tv della D’Urso in un paese serio dovrebbe dimettersi, a pensarci bene". Tra i commenti di sostegno all'intervento della giornalista, da sottolineare anche quello di Rossella Brescia, ex ballerina e attualmente conduttrice radiofonica. La Brescia ha postato una emoticon con una donna che si mette la mano in faccia come a dire: "Come si fa". Difficile dare torto alle due.

