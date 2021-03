Sanremo 2021, Madame col vestito trasparente. La scelta che infiamma i social

06 marzo 2021 a

Madame infiamma i social per la scelta del vestito trasparente nella quarta serata di Sanremo 2021. La giovane trapper ha stupito prima i telespettatori della kermesse che l'hanno vista sul palco dell'Ariston con un abito molto particolare sui cui significati ci si interroga. Ma in molti ci erano preparati. Madame già nella serata precedente, nella terza serata dedicata alle Cover, si era presentata con alta creatività, capacità di scelta e anche coraggio.

Occhialetti, cattedra, e un gruppo di studenti fra i banchi (a rotelle). Madame in versione professoressa aveva portato in scena all’Ariston "il tema dell’incomunicabilità". Nella terza serata del festival, quella delle cover dedicate alla grande musica italiana, la giovane rapper veneta aveva scelto infatti di cantare ’Prisencolinensinainciusol’, il celebre e controverso brano di Adriano Celentano del 1972 considerato il primo rap della musica italiana. Una scelta coraggiosa dicevamo, per un brano con un testo ’nonsense' che si basa su una tecnica recitativa che utilizza suoni onomatopeici. "Oggi parliamo dell’incomunicabilità", aveva detto ai suoi ’studenti' la cantante 19enne. Nonostante l’incomprensibilità del titolo, il messaggio è chiaro.

Ieri la giuria demoscopica del Festival di Sanremo l'ha piazzata al 22esimo posto, ma Madame ha conquistato i social e segnatamente Twitter con la sua esibizione di Voce. Un pezzo potente, che comincia a conquistare, ma lei fa discutere soprattutto per il look.

Una scelta decisamente provocatoria quella di Madame che si è presentata con un abito molto destinato a far discutere. Trasparenze e due capezzoli disegnati, per prendersi gioco dei tabù e delle polemiche che come da tradizione accompagnano le cantanti in gara sul palco e i loro look.



Nelle serate precedenti erano stati gli incidenti sexy (o presunti tali) di Annalisa, Gaia Gozzi ed Elodie a far parlare telespettatori e follower di Sanremo 2021.

Nella stessa serata, in attesa della finale di stasera, Achille Lauro ha baciato in bocca per pochi secondi il suo fidato chitarrista Boss Doms e duettato con Fiorello in un medley dei suoi successi sanremesi. La finale chissà che cosa ci regalerà.

