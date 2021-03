Elodie, l'abbraccio della sexy amica Diletta Leotta manda in delirio i fan: "Orgogliosa di te" | Foto

06 marzo 2021 a

"Orgogliosa di te". Sono queste le parole che Diletta Leotta ha dedicato all'amica Elodie dopo la sua performance da co-conduttrice a Sanremo 2021, la rassegna canora condotta anche quest'anno da Amadeus e Fiorello. La dedica accompagna una foto in cui le due si abbracciano teneramente.

Inevitabile che su Instagram, dove la stessa Leotta conta su 7,6 milioni di follower, i fan sono impazziti per la foto della coppia super sexy. Diletta Leotta ed Elodie infatti non soltanto sono apprezzate per le loro qualità nei rispettivi settori (sport e musica) ma anche per la loro avvenenza. Elodie all'Ariston ha portato la sua storia difficile, con l'adolescenza trascorsa nella periferia romana: "Vengo da un quartiere popolare, ho sempre voluto fare questo lavoro ma pensavo fosse un sogno troppo grande. Troppe volte non mi sono data la possibilità", ha raccontato sul palco. "A vent’anni avevo deciso che per me la musica era già finita - ha detto l’artista - Ma sono stata molto fortunata, perché ho fatto un incontro fortunatissimo". La cantante si è quindi commossa fino alle lacrime presentando Mauro Tre, il pianista jazz che l’ha aiutata e sostenuta proprio "nel momento più buio". "Volevo dirti grazie, perché mi hai dato una possibilità dove non me la sono data io - l’ha ringraziato Elodie -. Pensavo che il jazz fosse troppo in alto per me, ma sbagliavo perché al jazz non interessava da dove io arrivassi".

L’artista ha eseguito un brano di Mina, Mai Così, insieme alla sua prima band composta da Mauro Tre, Marco Girardo e Stefano Rielli. Ed è stato un vero e proprio trionfo. "Ho raccontato una storia a lieto fine. Spero che altri in quelle stesse situazioni possano pensare: se stringo i denti le cose possono cambiare - ha aggiunto -. Mi rodeva il c**o quando facevo la doccia fredda, non la dimentico, è parte del mio carattere. Ma non ho mollato". Ora l'abbraccio con Diletta Leotta, il calore di un'amica è quello che ci voleva: "So proud of you", ha scritto la conduttrice Dazn.

