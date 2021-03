Melissa Satta, il Rivetti giusto è Mattia: nuovo amore e nuovo tatuaggio | Foto

06 marzo 2021 a

Nuova storia d'amore per Melissa Satta, l'ex velina di Striscia la Notizia. Melissa, dopo la separazione dall'ex marito Kevin Prince Boateng, con il quale ha avuto il figlio Maddox, in una recente intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, si era lasciata andare a una confessione: "Ho voglia di dare un fratellino o una sorellina a Maddox, ho voglia di ricominciare". E la Satta sembra aver trovato la persona giusta.

Melissa Satta, il nuovo compagno è un rampollo Rivetti: Matteo o il cugino Mattia? Galeotta la cena con Renzo Rosso

La rivista Oggi ha infatti rilanciato la notizia del flirt tra la showgirl e l'imprenditore Mattia Rivetti. Quest'ultimo, insieme alla sua famiglia, pare che di recente abbiano chiuso un’operazione da capogiro, vendendo per oltre un miliardo di euro la Sportswear Company (che include il marchio Stone Island) di cui erano proprietari al gruppo Moncler. L’operazione sarebbe avvenuta in due tranche: la prima sarebbe stata effettuata a fine dicembre 2020, la seconda, quella definitiva, il 24 febbraio scorso. Il settimanale Oggi ha appunto approfondito la situazione sul tema, appurando che Mattia possedesse quasi il 20% delle azioni dell'azienda. Qualche mese fa la stessa Melissa aveva smentito la relazione, anche se in quel caso il Rivetti che le era stato accostato era in realtà Matteo, sposato con figli, cugino di Mattia. Il colpo di fulmine tra i due pare sia scoccato in occasione di una cena con il patron della Diesel, Renzo Rosso. A quel punto Melissa aveva pubblicato una smentita su Instagram. Intanto la showgirl sempre sui social ha pubblicato una foto in cui viene immortalata mentre è alle prese con un nuovo tatuaggio, una tigre disegnata sul piede.

Un'operazione piuttosto dolorosa, visto che in una storia, la stessa Melissa afferma: "Faccio la seria ma vorrei dirle di ogni a chi sta facendo il tatuaggio". Ma alla fine la Satta mostra con orgoglio il nuovo tatuaggio. Chissà se questo tatuaggio rappresenta il simbolo per un nuovo inizio, anche dal punto di vista sentimentale.

