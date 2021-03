Sanremo 2021, la sala stampa premia Colapesce e Dimartino. Ermal Meta sempre primo nella generale

06 marzo 2021 a

E' stata una vera e propria maratona la quarta serata dell'edizione numero 71 del Festival di Sanremo. Amadeus e Fiorello, affiancati da Barbara Palombelli, da Zlatan Ibrahimov, da orchestrali, maestri e tutti gli altri ospiti, sono andati avanti fino a notte fonda per dar vita alla serata più lunga della kermesse della musica italiana. In avvio il Festival ha assegnato la corona di campione a Gaudiano, bravo a primeggiare tra le nuove proposte. Poi hanno iniziato ad avvicendarsi sul palco i 26 big in gara, uno dopo l'altro. In mezzo le esibizioni degli ospiti e le battute dei conduttori e di Ibra, il monologo di Barbara Palombelli e lo spettacolare quadro a cui ha dato vita Achille Lauro che sul palco ha potuto contare su uno scatenato Fiorello. Da applausi anche l'esibizione di Mahmood, capace di presentare un gran bel medley e poi pronto a raccogliere la provocazione comica sempre del solito Fiorello e a lasciarsi andare con la voglia di farsi anche una bella risata.

Sanremo 2021, Gaudiano vince tra le nuove proposte

Una notte di musica letteralmente interminabile che come al solito si è conclusa con la lettura delle classifiche, quella della serata decretata dalla sala stampa e la top ten di quella generale. Oggi, sabato 6 marzo, la serata conclusiva che incontrerà la regina o il re di Sanremo 2021. Di seguito le classifiche di ieri sera.

Classifica sala stampa

1 Colapesce Dimartino

2 Maneskin

3 Willie Peyote

4 La rappresentante di lista

5 Ermal Meta

6 Noemi

7 Arisa

8 Irama

9 Malika Ayane

10 Madame

11 Francesca Michielin e fedez

12 Orietta Berti

13 Coma Cose

14 Max Gazzè

15 Lo stato sociale

16 Fulminacci

17 Annalisa

18 Extraliscio e Davideo Toffolo

19 Ghemon

20 Gaia

21 Fasma

22 Francesco Renga

23 Bugo

24 Gio Evan

25 Aiello

26 Random

Video su questo argomento Nel provocante quarto quadro di Achille Lauro spunta Fiorello

Classifica generale Top ten

1 Ermal Meta

2 Willie Peyote

3 Arisa

4 Annalisa

5 Maneskin

6 Irama

7 La rappresentante di lista

8 Colapesce Dimartino

9 Malika Ayane

10 Noemi

Ibrahimovic: "Io a Sanremo pesce fuor d'acqua, ma forse ho trovato un nuovo lavoro"

