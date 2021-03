Oroscopo del Corriere di sabato 6 marzo 2021: le previsioni segno per segno

05 marzo 2021 a

Le previsioni per sabato 6 marzo 2021 per i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo del Corriere. Che cosa dicono le stelle per la giornata.

ARIETE La fantasia vi porta in giro per il mondo: non potete comprare un biglietto aereo e partire, ma non importa. Viaggiare con la mente sarà fondamentale.

TORO Sarete così impegnati, che al termine della giornata l'adrenalina sarà così alta che farete fatica a dormire, o al contrario, crollerete subito.

GEMELLI La lista delle cose da fare è così lunga che vi manda in confusione. Cambiate approccio: meglio pensare a una faccenda per volta.

CANCRO Un occhio guarda a destra e l'altro a sinistra. Così continuate solo a farvi del male: in una squadra tutti devono rimare verso la stessa direzione...

LEONE Oggi è una di quelle giornate che solo cercando aiuto riuscirete a venire a capo di un problema. Non pensate che dobbiate fare sempre tutto da soli.

VERGINE Se avete in mente un piano e non funziona, non fatene un dramma: non è colpa di nessuno, tanto meno di voi stessi, non potete controllare tutto.

BILANCIA Il buonumore è garantito e sarà tutto merito vostro: indipendentemente da ciò che accade intorno a voi, riuscirete sempre a sorridere.

SCORPIONE La famiglia è al centro dei vostri pensieri, anche perché apparentemente è l'unico appiglio che avete per uscire da una situazione non idilliaca.

SAGITTARIO Il rapporto di coppia prosegue a strappi, i single trovano difficoltà nella comunicazione. L'amore, insomma, oggi va messo in secondo piano.

CAPRICORNO Se c'è una cosa che oggi desiderate fare è mettere delle regole e farle rispettare. Procedere senza dei paletti rigidi vi mette in stato di agitazione.



ACQUARIO Divertimento allo stato puro. Ne avete bisogno, lo cercate e non farete fatica ad ottenerlo, proprio perché avrete lo spirito giusto per afferrarlo.



PESCI Tutta colpa della Luna se oggi avrete qualche problema di troppo con le persone che vi circondano. Il punto è che vorreste essere più liberi.

