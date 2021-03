Covid, Simona Ventura positiva: niente Sanremo, salta la partecipazione alla finale

05 marzo 2021 a

Simona Ventura positiva al Covid. Niente Festival di Sanremo per la conduttrice piemontese che era in procinto di partire per raggiungere proprio l'Ariston in vista della quinta serata di domani.

"Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina ,facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per Sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica" scrive sul suo profilo Instagram la conduttrice dopo che Amadeus in conferenza stampa ha annunciato che la showgirl è positiva al Covid e non potrà essere presente alla serata finale del Festival di Sanremo. "Grazie amico mio, a Giovanna e Amadeus e a tutta la famiglia di Sanremo Rai per avere pensato a me. Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa. A presto", conclude la Ventura.

Ma al di là del forfait e in attesa di una rapida guarigione, Ventura potrebbe comunque ricordare questa giornata perché nella conferenza in cui è stata comunicata la sua positività al Covid e la conseguente assenza alla serata finale, il direttore di Rai1 - Stefano Coletta - ha fatto capire che i tempi sono maturi per un ritorno nella rete ammiraglia della tv pubblica della conduttrice e show girl. "È sempre aperta la possibilità che lei possa tornare su Rai1. Ho un rapporto storico con Simona Ventura e ho appreso qui, da Amadeus, la notizia della positività. Le mando un grandissimo in bocca al lupo, stavo cercando di inviarle un messaggio perché mi dispiace molto. Simona sta per debuttare con un nuovo programma su Rai2. Io sono sempre molto equilibrato nei rapporti tra le varie reti, intanto è importante che torni su Rai2. In futuro è sempre aperta la possibilità che lei possa tornare su Rai1" si è sbilanciato il dirigente.

