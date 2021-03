Gigliola Cinquetti, a 73 anni è ancora una ragazzina. Si sposò con un matrimonio in segreto

05 marzo 2021 a

Gigliola Cinquetti protagonista al Festival di Sanremo dopo una lunga assenza. Nella serata del 3 marzo ha partecipato a un momento revival delle grandi canzoni del passato sanremese cantando il suo celebre brano "Non ho l'età" che presentò all'Ariston quando aveva appena quindici anni. Con lei sul palco anche Marcella Bella e Fausto Leali.

Classe 1947 la una cantante, attrice e conduttrice televisiva si è presentata all'Ariston in un elegante abito nero, semplice ed altrettanto elegante, un'autentica ragazzina. Nel pomeriggio di Rai1 sarà ospite di Oggi è un altro giorno - nella puntata di venerdì 5 marzo - nell'ormai consuete finestra di Sanremo. Gigliola, che ha vinto per due volte il Festival di Sanremo: nel 1964, con Non ho l’etá, brano con cui si aggiudicò anche l’Eurovision Song Contest, e nel 1966 con Dio, come ti amo, è sposata con il giornalista Luciano Teodori. Un matrimonio rimasto per diverso tempo segreto: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno. Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie perché era il modo migliore per preservare quel momento". ha svelato. Al matrimonio c'erano infatti pochissimi invitati, solo alcuni parenti e amici stretti.

Dal loro rapporto sono nati Giovanni e Costantino, i due figli che hanno preso parte ad un’edizione, la seconda, di Pechino Express. Il primogenito è un famoso storico, giornalista e autore televisivo. Il minore è un affermato architetto e lavora tra Italia e Svizzera. Dopo la nascita dei suoi figli, Gigliola si è allontanata dalle scene. Qualche anno dopo è tornata in televisione con un ruolo completamente inedito: ha condotto il programma Rai di Federico Fazzuoli, Linea verde. Oggi è spesso ospite di trasmissioni tv dando sfoggio alla sua consueta classe che l'ha sempre accompagnata nel corso della sua carriera.

