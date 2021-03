Mahmood torna all'Ariston, il misterioso amore con Gabriele e la nuova musica

05 marzo 2021 a

Questa sera, 5 marzo, sul palco del Festival di Sanremo torna Mahmood, nome d'arte di Alessandro Mahmood. Classe 1992, il cantautore e rapper italiano è stato il vincitore dell'edizione 1992 con il brano Soldi che ottenne un successo clamoroso e fu ancora di più amplificato dalle polemiche che lo seguirono. Con quel pezzo l'artista prese poi parte all'Eurovision Sogn Contest dello stesso anno.

Figlio di mamma sarda e padre egiziano, nato a Milano, ha iniziato a studiare canto fin da piccolo. I genitori si sono separati durante la sua infanzia e lui è cresciuto con la mamma. Ha iniziato a studiare canto sin da piccolo, poi nel 2012 i primi passi nella carriare e gli esordi televisivi. Collabora con artisti importanti come Fabri Fibra e nel 2018 viene pubblicato il suo primo EP, Gioventù Bruciate e a dicembre è uno dei due vincitori di Sanremo Giovani. Il successo gli permette di partecipare al Festival 2019 che a sorpresa vince con Soldi, scritto da lui stesso insieme a Dardust e Charlie Charles. Ovviamente svolta nella sua carriera: dalle presenze televisive alle interviste, dal brano continuamente ascoltato sulle radio a nuovi progetti artistici. Poi i nuovi singoli. L'ultimo è Inuyasha, reso disponibile su tutte le piattaforme il 3 febbraio di quest'anno.

La vita privata? Nel marzo 2019 la rivista Chi aveva pubblicato delle foto che lo immortalavano con il presunto fidanzato di allora, il ragazzo toscano Lorenzo Tobia Marcucci che lavora nella moda. Ma gli sono stati attribuiti anche altri flirt con Elodie e Dardust. Ultimamente è rimbalzato il rumors secondo cui ha iniziato una intensa conoscenza con Gabriele Esposito, ballerino di Amici e sarebbe stata Elodie a farli incontrare. Mahmood è stato sempre molto riservato, anche sul suo orientamento sessuale: "Dichiarare se sono gay non porta da nessuna parte, se non far parlare di sé", disse. Molto particolare il suo profilo Instagram da 1.1 m,ilioni di follower dove non risparmia foto particolari e spesso molto divertenti. Stasera tornerà sul palco che l'ha reso famoso in tutto il Paese.

L'ultima canzone di Mahmood: Inuyasha a Che tempo che fa

