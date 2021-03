Sanremo 2021, gli ascolti nella terza serata migliorano: 10.596.000 spettatori con il 42,4% di share

05 marzo 2021 a

a

a

Sono stati 10.596.000 gli spettatori della prima parte della terza serata di Sanremo 2021, dedicata alle cover dei 26 big, con il 42,4% di share. L’anno scorso gli ascolti della prima parte della terza serata erano stati 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. La media degli ascoltatori è stata di 7 milioni 653mila con il 44,3% di share. Così invece la scomposizione in base alle fasce orarie: la prima parte (dalle 21.31 alle 23.49) è stata seguita da 10 milioni 596 mila spettatori (42,4%), la seconda (dalle 23.53 alle 01.59) dal 4 milioni 369 mila spettatori (50,6%).

Ermal Meta vince la terza serata e domina la classifica generale

Risalgono, quindi, gli ascolti rispetto alla prima serata, quando erano stati 10 milioni 113mila con il 41,2% di share nella prima parte e 3 milioni 966mila con il 45,7% di share la seconda. In discesa, invece, l’ascolto medio della terza serata rispetto all’edizione dell’anno scorso, quando gli spettatori erano stati 9 milioni 836mila con il 54,4% di share. Il risultato nel complesso tutto sommato positivo è dovuto anche alla presenza di brani più conosciuti della canzone italiana: da un pezzo classico come Povera Patria di Franco Battiato, cantata dalla coppia Dimartino-Colapesce, all'esplosivo Amandoti dei CCCP cantato nel duetto di Manuel Agnelli con i Måneskin e della commovente interpretazione di un altro pezzo della reincarnazione del gruppo di Giovanni Lindo Ferretti, Del Mondo dei C.S.I., rifatta con grande delicatezza da Max Gazzè e Daniele Silvestri insieme al loro folto gruppo di musicisti e amici.

Video su questo argomento Amadeus taglia i baffi a Fiorello e lo ferisce sul viso

Una giornata altamente positiva per le reti generaliste Rai che conquistano la giornata di ieri per gli ascolti con 4 milioni 342mila spettatori e il 38,8% di share. Vittoria anche nel prime time con 12 milioni 640mila spettatori e il 44,3% di share. Ottimo riscontro anche per quanto riguarda Raiplay, il servizio straeaming continua a collezionare record durante questa edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2021, Achille Lauro stupisce: "Dio benedica gli incompresi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.