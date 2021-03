Sanremo 2021, la scaletta della quarta serata: cantanti, ospiti, programma e proclamazione vincitore Nuove Proposte

05 marzo 2021 a

Stasera in tv la quarta serata del Festival di Sanremo 2021, oggi venerdì 5 marzo su Rai1, vede nuovamente protagonista la gara dei Campioni ma ci sarà anche l'attesa proclamazione del vincitore tra le Nuove Proposte. Degli otto arrivati sul palco del teatro Ariston di Sanremo, dopo che la giuria demoscopica ne ha eliminati la metà, si giocano il titolo Folcast, Gaudiano, Davide Shorty e Wrongonyou.

Stasera in totale si esibiranno 30 artisti: 4 nuove proposte e tutti e 26 campioni. Insomma la gara entra nel vivo. Ad affiancare Amadeus e Fiorello come co-conduttrice ci sarà Barbara Palombelli. Spazio inoltre a Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, sul palco per l’intera durata della fase iniziale dedicata ai Giovani. Due gli ospiti sul palco dell’Ariston. Il primo è Achille Lauro, pronto a tornare per mostrare uno dei suoi quadri. L’altro è, invece, Mahmood, vincitore con “Soldi” dell'edizione 2019.

Questa la scaletta dei cantanti in gara: Davide Shorty – “Regina”; Folcast – “Scopriti”; Gaudiano – “Polvere da sparo”; Wrongonyou – “Lezioni di volo”; Aiello - "Ora"; Annalisa - "Dieci"; Arisa - "Potevi fare di più"; Bugo - "E invece sì"; Colapesce e Dimartino - "Musica leggerissima"; Coma_Cose - "Fiamme negli occhi"; Ermal Meta - "Un milione di cose da dirti"; Extraliscio feat. Davide Toffolo - "Bianca luce nera"; Fasma - "Parlami"; Francesca Michielin e Fedez - "Chiamami per nome"; Francesco Renga - "Quando trovo te"; Fulminacci - "Santa Marinella"; Gaia – "Cuore amaro"; Ghemon - "Momento perfetto"; Gio Evan - "Arnica"; Irama - "La genesi del tuo colore"; La Rappresentante di Lista - "Amare"; Lo Stato Sociale - "Combat Pop"; Madame - "Voce"; Malika Ayane - "Ti piaci così"; Maneskin - "Zitti e buoni"; Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - "Il farmacista"; Noemi - "Glicine";Orietta Berti - "Quando ti sei innamorato"; Random - "Torno a te"; Willie Peyote - "Mai dire mai (La locura)".

