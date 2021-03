Sanremo 2021, Ermal Meta vince la terza serata e domina la classifica generale

Marianna Castelli 05 marzo 2021 a

All'edizione numero 71 del Festival di Sanremo, terza serata particolarmente intensa. Sul palco si sono avvicendati tutti e 26 i big in gara che hanno proposto alcune delle storiche cover della musica italiana. Diversi brani meravigliosi, tra l'altro cantati in una data molto particolare, il 4 marzo, giorno che ha dato il titolo ad una delle canzoni più amate di Lucio Dalla: 4/3/1943. Non a caso sono stati proprio gli ospiti Negramaro ad aprire la serata, riproponendo proprio il pezzo di Dalla e subito dopo Meraviglioso di Domenico Modugno.

Durante la puntata grandi emozioni sono state regalate dalla bella intervista rilasciata da Sinisa Mihajlovic che davanti all'amico Zlatan Ibrahimovic ha raccontato quando si sono conosciuti e come è stato in difficoltà Ibra appena ha saputo che Sinisa era malato. Insieme ad Amadeus e Fiorello hanno poi cantato Io vagabondo (Che non sono altro), brano amatissimo proprio dal tecnico del Bologna. Molto emozionante anche l'esibizione di Achille Lauro che ha debuttato con Emma nel suo "terzo quadro", presentando Arte pura.

Ovviamente i conduttori ne hanno fatte di tutti i colori, Amadeus ha addirittura tagliato i baffi in diretta a Fiorello, infiammandogli il labbro superiore, pare per aver utilizzato il rasoio elettronico a rovescio. Non sono mancate le battute di Fiorello sulle dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario dal Pd. Applausi anche per Monica Guerritore, per la co-conduttrice Vittoria Ceretti e per Donato Grande, giocatore disabile della disciplina powerchair football che si è scambiato la maglia con Ibrahimovic. Al termine della puntata le classifiche, quella relativa alla terza serata e quella generale. Le riportiamo di seguito.

Classifica terza serata

1 Ermal Meta

2 Orietta Berti

3 Extraliscio

4 Villie Peyote

5 Arisa

6 Maneskin

7 Annalisa

8 Max Gazzè

9 La rappresentante di lista

10 Ghemon

11 Lo stato sociale

12 Gaia

13 Irama

14 Colapesce Dimartino

15 Fulminacci

16 Malika Ayane

17 Noemi

18 Madame

19 Francesco Renga

20 Fasma

21 Francesca Michielin e Fedez

22 Aiello

23 Bugo

24 Gio Evan

25 Random

26 Coma Cose

Classifica generale Top ten

1 Ermal Meta

2 Annalisa

3 Villie Peyote

4 Arisa

5 Irama

6 Lo stato sociale

7 Malika Ayane

8 Extraliscio e Davide Toffolo

9 Orietta Berti

10 Maneskin

