Sanremo 2021, Achille Lauro stupisce: "Dio benedica gli incompresi"

05 marzo 2021 a

a

a

Il quinto quadro di Achille Lauro al Festival di Sanremo è dedicato alla popular music. Va in onda giovedì 4 marzo ed nella terza serata ed è Introdotto da un monologo di Monica Guerritore e accompagnato da Emma Marrone, Lauro entra in uno scenario da antica Grecia. Vestito con un peplo e completamente dorato, viso compreso, canta con Emma ’Penelope'.

Sanremo 2021, la scaletta della terza serata: cantanti, ospiti e programma

E poi recita: "Presente, passato. Tutti, Nessuno. Universale, censurato. Condannato ad una lettura disattenta, Superficiale. Imprigionato in una storia scritta da qualcun altro. Una persona costruita sopra la tua persona. Divento banale, mi riducono ad un’idea. Antonomasia di quelli come me. Rinchiudere una persona in un disegno. Ma io ero molto di più. Il pregiudizio è una prigione. Il giudizio è la condanna. Dio benedica gli incompresi".

Sanremo 2021, Achille Lauro: omaggio a Mina. E Ibra ricorda Astori

Il siparietto di Achille Lauro che continua a stupire, convincere e per alcuni altri far discutere, arriva dopo la presenza sul palco dell'Ariston di Donato Grande.

Il ’bomber’ di Powerchair Football, incontra il suo idolo Zlatan Ibrahimovic sul palco di Sanremo 2021. Il giocatore di calcio su sedia a rotelle elettronica è presente all’Ariston per rappresentare lo sport paralimpico italiano. Amadeus realizza il suo sogno di grande tifoso del Milan: gli fa incontrare Ibra e lo fa palleggiare sul palco con lui. "Fai passaggi migliori di quelli della mia squadra", ironizza Ibra.

Ermal Meta il migliore della seconda serata e primo nella classifica generale. Poi Annalisa e Irama

La presenza di Grande diventa per Amadeus anche l’occasione di sensibilizzare il pubblico contro le barriere architettoniche che rendono la vita difficile a persone con disabilità motorie. "Ricordiamocelo quando parcheggiamo l’auto all’angolo della strada, bloccando le discese per le sedie a rotelle", dice il conduttore e direttore artistico del festival. Un grande segnale per un ospite molto atteso che ha regalato emozioni e ha interrogato il pubblico a casa di questa intensa terza serata del Festival di Sanremo.

Sanremo 2021, la scaletta della terza serata: cantanti, ospiti e programma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.