Michelle Hunziker, il video a letto: "Quando la voglia di lavorare è sotto allo zero". E quella foto da bimba

Capelli biondi, sguardo intenso, sorriso e dentoni appena spuntati. E' una foto in bianco e nero che ha ben 34 anni. Lei è Michele Hunziker che sul suo profilo Instagram decide di pubblicare un'immagine di quando era ancora una bambina. Michelle, classe 1977 (è nata il 24 gennaio), aveva appena dieci anni, visto che è lei stessa ad ammettere che l'immagine è del 1987. Lo scrive nel post che accompagna la bella fotografia: "Mi erano appena spuntati tutti i dentoni - scrive - stiamo parlando del 1987 a Berna in Svizzera ed ero finalmente riuscita a far crescere i capelli! Mio padre amava portarmi dal barbiere e farmi tagliare i capelli a spazzola, come lui, fino all’età di 7, 8 anni... poi mi sono ribellata e ho deciso di mettere la base della pettinatura che non mi avrebbe mai più abbandonata (dall’espressione si vede chiaramente il disagio e la timidezza di fronte all’obbiettivo)".

Di sicuro Michelle era già più che bella e più che promettente. Basta pensare che soltanto qualche anno dopo era già una modella. Ma Michelle non pubblica soltanto la sua foto di oltre trent'anni fa. Sceglie di dare spazio anche ad un filmato molto particolare, dove interpreta quella che sembra quasi un video comico.

E ancora una volta lei si diverte nel commento: "Buongiorno! Sapete quelle mattine in cui avete troppo sonno e la voglia di alzarsi per lavorare è sotto lo zero? Ecco, c’è sempre un piano B...". E poi invita i suoi follower a raccontarle quale è il loro di piano da attuare quando non hanno voglia di alzarsi. Michelle Hunziker colleziona quasi 400 mila visualizzazioni per il video e centinaia di commenti. Intanto il profilo Instagram della showgirl e conduttrice televisiva continua a collezionare follower. Gli ammiratori ormai sono vicini ai cinque milioni, per l'esattezza 4.8.

