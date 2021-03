Sanremo 2021, Fiorello: "Zingaretti sindaco di Roma oppure opinionista dalla d'Urso"

04 marzo 2021 a

a

a

Fiorello sul palco dell’Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021, parla della dimissioni di Zingaretti da segretario del Pd e alle battute che lui stesso aveva fatto martedì durante la kermesse.

I Neri per caso, l'idea del nome e la vittoria a Sanremo

"Sono affrantissimo. Tu non leggi, non sai cosa è successo oggi a livello politico. Io mi ero limitato a fare due battutine su Zingaretti e lui cosa fa? Ti dimetti? Si può essere così suscettibili? E ha detto: ’Mi dimetto perché mi vergogno, si parla solo di poltrone'. E di cosa vuoi che si parli qui? Mi sento in colpa. Amici del Pd, vi abbraccerei tutti. Ora succederà che il ministro della Cultura Franceschini, lui è bravo, diventa segretario del Pd. E Zingaretti che fa? O fa il sindaco di Roma o fa l’opinionista dalla d’Urso. Questa non è satira politica, è realtà".

Dopo l’ironia su Nicola Zingaretti e prima di cantare ’Un’ora sola ti vorrei", Fiorello ha fatto ascoltare sul palco il messaggio vocale di Vasco Rossi, ricevuto dopo aver portato sul palco il brano-parodia ’Gli scavi Sopra'. "Hai interpretato splendidamente il mio pezzo", ha detto Vasco.

Sanremo 2021, Negramaro emozionano con l'omaggio a Lucio Dalla

Quindi c'è stato un intoppo col microfono che ha costretto Fasma, che si stava esibendo sul palco dell’Ariston insieme a Nesli, ad interrompere l’esibizione. Il microfono dell’artista infatti non funzionava, e non permetteva alla voce di Fasma di farsi sentire. Amadeus è intervenuto dunque sul palco chiedendo l’interruzione della performance. L’incidente ha costretto il conduttore a lanciare la pubblicità, per permettere ai tecnici di risolvere il problema.

Quanto a Irama ancora una volta è andata in onda una prova in video. Iramabnon può esibirsi live al Festival di Sanremo poichè in quarantena. La sua cover è ’Cyrano' di Francesco Guccini, con una intro registrata ad hoc per l’occasione dal cantautore di Pàvana. Un momento davvero splendido.

Luigi Tenco, la sua musica torna a Sanremo grazie a Gaia. Il mistero della notte della morte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.