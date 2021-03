Wanda Nara beffata dallo specchio: primo piano, ma è completamente nuda

05 marzo 2021 a

a

a

Wanda Nara continua con la pubblicazione di foto super sexy nel suo profilo Instagram, arrivato ormai addirittura a 7.4 milioni di follower. Ancora una volta la showgirl e modella argentina, moglie del calciatore Mauro Icardi, pubblica uno scatto molto particolare. Esalta la sua giacca azzurra e nel post sostiene proprio che è il suo "secondo colore preferito, il nero sarà sempre il mio preferito finché non ce ne sarà uno più scuro. E il tuo?".

Naturalmente sotto la giacca il suo top contiene a fatica il prosperoso seno, come avviene sempre nelle fotografie dell'argentina. Ma non è questa l'immagine a lasciare incuriositi i suoi follower e i suoi fans. E' quello che sembra solo un "finto" primo piano. Wanda Nara, infatti, si regala un selfie di prima mattina, inquadrando il suo viso subito dopo essersi alzata. E ai suoi follower chiede: "Quanlche consiglio per non svegliarsi spettinata?". Ma la verità è che Wanda Nara è letteralmente nuda. E' uno specciho che ha alle spalle a svelare la verità. Riflette l'immagine dell'argentina che di fatto indossa soltanto un lenzuolo che le copre le parte intime e niente altro

Un effetto voluto oppure trascurato durante lo scatto? Sicuramente l'ipotesi più probabile è la prima perché la showgirl non pubblica mai immagini a caso, valuta sempre con molta attenzione le fotografie che regala ai suoi follower. Ma ovviamente come sempre accade non mancano i commenti impietosi e le critiche. Classe 1986, il 9 dicembre Wanda ha compiuto 34 anni. E' stata sposata con il calciatore Maxi Lopez dal 28 maggio 2008 al 6 novembre 2013, poi i due hanno divorziato dopo accuse reciproche di infedeltà: la giustizia argentina ha dato ragione alla donna. Da Lopez ha avuto tre figli. In seconde nozze ha sposato Mauro Icardi che di Lopez era stato compagno di squadra. Da lui ha avuto due bambine.

Wanda Nara, selfie hot da Parigi: seno incontenibile prima della doccia | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.