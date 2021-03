Sanremo 2021, Negramaro emozionano con l'omaggio a Lucio Dalla

04 marzo 2021 a

a

a

Via a una emozionante terza serata del 71esimo Festival di Sanremo. Si è aperta con un omaggio a Lucio Dalla. Giuliano Sangiorgi e i Negramaro hanno esordito con una intensa interpretazione di ’4 marzo 1943’. Una interpretazione nella versione originale, non censurata, del celebre verso "E anche adesso che bestemmio e bevo vino, per ladri e puttane sono Gesù Bambino", a cinquant’anni da quando Lucio lo presentò a Sanremo nel 1971 e nel giorno del compleanno del cantautore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.