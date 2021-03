Samuele Bersani, pupillo di Lucio Dalla. L'amore sofferto per Desirée e la dedica speciale a Francesca

04 marzo 2021 a

Lucio Dalla lo aveva scelto come suo pupillo. Samuele Bersani è uno dei cantautori più brillanti ed intensi del panorama italiano. Le sue canzoni hanno spesso toccato il tema dell'amore, ma sulla sua vita privata il cantautore non si è mai sbottonato più di tanto. Negli ultimi anni si è parlato di un amore, piuttosto sofferto, per una donna che si chiama Desirée. Era la musa ispiratrice di uno dei suoi brani più famosi, ovvero “En e Xanax”. Ma in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel novembre scorso Samuele Bersani ha confessato che la donna non fa più parte della sua vita. “Ho attraversato un momento privato che mi ha impoverito. Ho scritto così tanti sms per il cuore di qualcuno che non riuscivo nemmeno a scrivere più la lista della spesa, figuriamoci una canzone. Ero professionalmente spento”. Ha anche reso noto a cosa si riferiva: “Ci avevo scritto anche un pezzo come ‘En e Xanax’, ci credevo di brutto dai.Gli unici due En e Xanax che conosco sono i miei, assieme dal 1966".

All'epoca dell'uscita del disco nel 2013 si dichiarò "pesantemente innamorato" di Desirée che ha ispirato anche molti dei brani del suo ultimo disco. Presentando il suo ultimo lavoro ha inviato una dedica a una certa Francesca. “Grazie a Francesca che è entrata nella mia vita mentre stavo scrivendo e a cui ho dato un tempo troppo relativo”, ha dichiarato sempre al Corriere della Sera. In molti hanno individuato la destinataria della dedica in Francesca Fialdini. Ma i diretti interessati non hanno confermato, ma nemmeno smentito. Hanno preferito la privacy. Anche se per giorni il gossip ha accostato i due nomi.

Questa sera, 4 marzo, Samuele Bersani sarà tra i protagonisti della serata del Festival di Sanremo con un omaggio a Lucio Dalla. La diretta su Rai 1 inizia alle 20.45.

