I Negramaro: il successo, la separazione e l'ictus del chitarrista

Sono una band cult degli anni 2000. Sono passati per alcuni problemi di salute dei componenti del gruppo e per un scioglimento seguito da una reunion. I Negramaro restano oggi una delle realtà più brillanti del panorama pop italiano. La band è formata da Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, pianoforte), Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore).

Sono nati nel 2000 si esibiscono dal vivo partecipando l'anno successivo a New Talent di Mtv Italia e vincendo il Tim Tour. Il successo definitivo arriva con l’uscita dell’album Mentre tutto scorre: vincono così la 55esima edizione del Festival di Sanremo. A seguire troviamo “Solo 3 Minuti“ e poi “Nuvole e lenzuola”, aggiudicandosi il Best Permormer nel Festivalbar 2006 vinto anche l'anno successivo.

Nel febbraio 2011 il gruppo è costretto ad annullare i propri impegni, compresa la partenza del "Casa 69 Tour", prevista per il mese successivo, a causa di un delicato intervento alle corde vocali al quale ha dovuto sottoporsi il cantante Giuliano Sangiorgi, che ha reso necessario un lungo periodo di riabilitazione. Dopo alcune incomprensioni e aspri confronti avuti in studio, il gruppo decide di sciogliersi e Sangiorgi si trasferisce momentaneamente a New York.[19] Una volta tornato in Italia, ricontatta Andrea Mariano e gli presenta una demo, mentre il tastierista gli rivela che presto diventerà padre di una bambina di nome Bianca. I due si riuniscono con gli altri quattro componenti diverse volte, e ritrovata la volontà di lavorare nuovamente insieme i Negramaro che tornano dunque insieme nel 2017. Ma il gruppo deve ancora fare i conti con i problemi di salute. Nel settembre 2018 il chitarrista Lele Spedicato è stato colpito da un'emorragia cerebrale, portando i Negramaro a posticipare il tour tra febbraio e marzo 2019. Tornerà dopo mesi di riabilitazione.

Questa sera, 4 marzo, i Negramaro torneranno, a 16 anni di distanza dal loro esordio all'Ariston, al Festival di Sanremo come ospiti. Saranno protagonisti di un tributo a Lucio Dalla. L'appuntamento con la diretta su Rai 1 è alle 20.45.

