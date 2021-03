Oroscopo del Corriere di venerdì 5 marzo 2021: le previsioni segno per segno

04 marzo 2021 a

Le previsioni per venerdì 5 marzo 2021 per i segni zodiacali. Ecco qui di seguito l'oroscopo del Corriere. Che cosa dicono le stelle per la giornata.

ARIETE

Se non vorrete perdere i risultati delle vostre ultime imprese, allora dovrete tacere il più possibile e riflettere molto bene.

TORO

Qualcuno ha dei pregiudizi nei vostri confronti. Sta a voi far cambiare loro idea, ma servirà tutto il vostro impegno e dedizione.

GEMELLI

Anche se avete una giornata di riposo qualcuno cercherà di darvi fastidio e mettervi in stato di agitazione. Ignoratelo!

CANCRO

Sfruttate il periodo di relativa calma per portare avanti dei piani che avevate messo in stand-by. Non vi capita spesso di avere tempo libero.

LEONE

Oggi è il giorno giusto per far visita ai parenti e portare un po' di serenità. Qualcuno potrebbe inserirsi nella vostra vita di coppia.

VERGINE

Poche situazioni vi mettono in imbarazzo, ma quando siete in presenza di “quella” persona tutto cambia. Fateci caso...

BILANCIA

I meriti delle altre persone vanno riconosciuti, specialmente se vi sono state di grande aiuto. Non date tutto per scontato.

SCORPIONE

Oggi pensate soltanto a voi, in questo modo avrete molti meno pensieri per la testa e le vostre sensazioni di malessere si ridurranno.

SAGITTARIO

Anche oggi il lavoro è nei vostri pensieri. Staccare del tutto per voi è impossibile ed è per questo che siete sempre stanchi mentalmente.

CAPRICORNO

Una persona che non sentivate da molto tempo vi ha contattato chiedendovi un incontro. Non partite prevenuti. Non è raro, per voi, essere dispersivi.

ACQUARIO

Non partite sempre all'attacco quando qualcuno vi avanza una critica. I vostri amici non lo fanno per screditarvi ma per aiutarvi.

PESCI

Una stressante settimana di lavoro vi ha lasciato coi nervi a fior di pelle. Una giornata insieme alla vostra dolce metà risolverà tutto.

