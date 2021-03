Dritto e Rovescio, Antonio Tajani da Paolo Del Debbio su Retequattro

04 marzo 2021 a

a

a

Va in onda stasera, giovedì 4 marzo, un nuovo appuntamento con l’informazione e l'approfondimento su Retequattro con ’Dritto e Rovescio… E oltre'. Il programma viene trasmesso in prima serata. Il piano vaccini europeo tra errori e ritardi, l’azione del nuovo Governo per il contrasto alla pandemia e le nuove chiusure saranno tra i temi principali affrontati da Paolo Del Debbio, che li commenterà con il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

Dritto e rovescio, la strategia anti Covid di Draghi sotto la lente: ospiti e temi del programma di Del Debbio

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato, come di consueto, alla crisi economica e alle proteste dei lavoratori contro le restrizioni introdotte dal governo Draghi fino a Pasqua. Inoltre, con lo scrittore Mauro Corona, si commenteranno le notizie di più stretta attualità politica e sociale, dal patentino vaccinale alle prospettive di Pd e Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni. Tra gli altri ospiti della puntata che sono stati annunciati a poche ore dall'inizio della trasmissione, ci sono i seguenti personaggi: Alessia Morani, Andrea Del Mastro, Gianluigi Paragone, Gianfranco Librandi e Pierluigi Lopalco.

Video su questo argomento Tajani: "La nostra è collaborazione convinta al Governo ma serve discontinuità"

Tajani è stato molto attivo proprio nella giornata di oggi su vari temi. A cominciare da quello relativo ai vaccini. "Bene la decisione dell’Ema di valutare il vaccino russo Sputnik come chiesto da Forza Italia. Fare in fretta per vaccinare italiani ed europei contro il coronavirus", ha scritto su Twitter Antonio Tajani, presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia. Sempre sul social, tajani ha affrontato la questione relativa ad Alex Schwazer, la sera precedente ospite della seconda serata del festival di Sanremo. "Alex Schwazer è la dimostrazione che nella vita bisogna sempre battersi per la verità senza arrendersi mai. Nessuno gli restituirà gli anni di carriera persi, ma speriamo di vederlo nuovamente gareggiare. Lo vogliamo ancora sul gradino più alto del podio.Forza Alex", ha scritto Antonio Tajani.

Video su questo argomento Governo, Tajani (Fi): Draghi garanzia di serietà, pieno appoggio TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.