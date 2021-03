Valeria Fabrizi, da Playboy a suor Costanza: amori e successi dell'attrice

04 marzo 2021 a

Ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2021, anche l'attrice Valeria Fabrizi. L'attrice salirà sul palco dell'Ariston stasera, giovedì 4 marzo. Nata a Verona il 20 ottobre del 1936 sotto il segno della Bilancia, in giovane età è stata una delle prime dive a posare anche per la rivista Playboy. Uno scatto riproposto di recente nella pagina Instagram ufficiale. Valeria era bellissima, tanto che nel 1957, a 19 anni, si è piazzata quarta al concorso di Miss Universo.

Negli ultimi anni ha riconquistato la fama dei tempi d'oro grazie all'interpretazione del ruolo della madre superiora nella fiction Che Dio ci aiuti, dove l’attrice recita al fianco di Elena Sofia Ricci e Cristiano Caccamo. La serie è arrivata alla sesta edizione e va in onda su Rai1. Una edizione girata proprio in Umbria, segnatamente ad Assisi.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha conosciuto un unico grande amore, Tata Giacobetti, attore e componente del mitico Quartetto Cetra. I due si sono sposati nel 1964 e dalla loro unione è nata la figlia Giorgia. All'apice della sua carriera, la Fabrizi finì su tutti i giornali per un presunto flirt con Walter Chiari. Tanto che negli ultimi anni della vita dello stesso Chiari, l'attore è stato ospitato in casa dalla Fabrizi e dal marito. Giacobetti morì per un infarto nel 1988, tre anni dopo se ne andò Chiari e la Fabrizi perse in poco tempo due punti di riferimento nella sua vita.

Dicevamo di Che Dio ci aiuti 6, dove l'attrice interpreta suor Costanza. Un personaggio molto amato che, insieme alla protagonista, è la "copertina" della serie. In un'intervista esclusiva al settimanale Gente ha raccontato: "Quel personaggio me lo sono costruito addosso al mio temperamento schietto, all’essere spiritosa e alla mia gioia di vivere. Faccio me stessa, ho solo aggiunto il velo sulla testa".

Nel 1957 arrivò quarta a Miss Universo. "Per l’evento a Los Angeles mi prestò due abiti l’attrice Anna Maria Pierangeli che viveva laggiù. Avevo capito di essere una bella figliola, ma ero anche molto semplice. Non mi atteggiavo. Sono nata a Verona e nel mio palazzo viveva Walter Chiari, di 12 anni più grande. Era un amico di famiglia e, da piccola, in lui vedevo il principe azzurro. Crescendo abbiamo avuto un piccolo flirt innocente, che poi, a metà degli anni 50, è sfociata in una relazione segreta. Tradì la sua donna con me: lei era Ava Gardner".

