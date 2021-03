Emma Marrone, la dura lotta contro la malattia. Ora spunta un presunto fidanzato

04 marzo 2021 a

Dopo aver sconfitto per la terza volta la malattia nella sua vita potrebbe esserci un nuovo amore ma ora Emma Marrone appare concentrata solo sulla sua carriera artistica. Nei mesi passati si è parlato a lungo di un nuovo fidanzato. Stando alle ultime indiscrezioni di gossip, Emma sarebbe fidanzata con Nikolai Danielsen, si tratta di un ex pugile che ora lavora come modello per varie firme. Sono stati avvistati insieme in barca a Capri e Formentera e il gossip ha impazzato su di loro. Ma, finora, non è arrivata nessuna ufficialità. Entrambi, almeno sulla carta, sono single.

Dopo la fine delle storie con Stefano De Martino e Marco Bocci, la cantante non ha più parlato della sua vita privata. Qualche mese fa tuttavia sull'argomento ha fatto alcune confessioni a Vanity Fair. "Mi manca essere amata, assolutamente sì. Cos’è l’amore? Qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono. Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo. Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore“.

Emma ha dovuto fare i conti più volte con la malattia in particolare un tumore con il quale ha dovuto combattere tre volte dal 2009 in poi. La prima diagnosi arriva in quell'anno, quando aveva solo 25 anni ed è in procinto di partecipare ad Amici, il talent show che le apre le porte del mondo dello spettacolo facendola conoscere al grande pubblico, e poi nel 2013, quando nel bel mezzo di una carriera straordinaria, è costretta ad un nuovo intervento. Poi nel 2019 il nuovo stop.

Questa sera, 4 marzo, Emma Marrone sarà una delle protagonista della serata del Festival di Sanremo. Parteciperò a uno dei quadri di Achille Lauro. La diretta inizierà su Rai 1 alle 20.45.

