Annalisa, Dieci: il video ufficiale. La storia d'amore che non vuole finire

04 marzo 2021 a

E' stato pubblicato il video ufficiale di Dieci, la canzone presentata da Annalisa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. La regia e il montaggio sono di Giacomo Triglia. I ballerini Alice Papa, Sara Ascani, Carlotta Pastore, Martina Filiberti, Giada Ghisu, Aurora Balucani, Giulia Pantaleo, Asia Passerella, Ginevra Germano, Michele Anastasi, Andrea Biagioni, Alberto Chianello, Michele Balzano, Enrico Luly, Jacopo Ballabio, Giuseppina Grande, mentre la coreografia è di Simone Baroni. "Dieci - ha spiegato la stessa Annalisa - è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con voi da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”.

DIECI

Cos'è che ti ho promesso

Non so

Non mi ricordo adesso

Me lo dici cos'hai

Siamo dentro i ghiacciai

Dieci giorni in una notte

Dieci bocche sul mio cocktail

Se è più facile scrivimi

Che hai bisogno di quello che hai perso

E va bene una volta su cento

Se ci pensi precipiti

Non ho tempo deciditi

A fine lavoro ti penso

Il brano di Annalisa, Dieci su una relazione in crisi

Ho cenato col vino sul letto

E non deve andare così

Non fanno l'amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l'ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l'ultima volta è sacra

L'ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un'ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci…

