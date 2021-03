Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni. "Quando ero malato dormiva su una sedia per starmi vicino"

04 marzo 2021 a

Sinisa Mihajlovic oltre ad essere un idolo di varie tifoserie (Lazio, Sampdoria, Inter in particolare) e un allenatore affermato, oggi sulla panchina del Bologna, negli ultimi anni è diventato anche un testimonial della lotta contro la leucemia. Nel 2019 ha combattuto a lungo contro la malattia sconfiggendola. Proprio in quell'occasione il grande pubblico ha potuto conoscere alcuni aspetti della vita dell'allenatore che finora erano rimasti in ombra.

In quei difficili giorni ha avuto al fianco la moglie Arianna Rapaccioni. Per i due l'amore è nato nel 1995 ed è stato coronata dal matrimonio (con rito ortodosso) del 2005. Il primo incontro è avvenuto quando Sinisa vestiva la maglia della Sampdoria dopo la prima esperienza nella Capitale con la maglia della Roma. I due si conobbero in un ristorante al Gianicolo. “Io pensavo che non mi sarei mai sposato e invece appena l’ho vista è la prima cosa che ho pensato e a quanto sarebbero stati belli i nostri figli", ha raccontato a Verissimo l’allenatore. La donna è cresciuta nella borgata del Trullo, da una famiglia modesta. A 20 anni lavorava in televisione come soubrette ed era nel cast di Luna Park (trasmissione anni ’90 condotta dal compianto Fabrizio Frizzi).

Nel 2029 la coppia ha dovuto affrontare la difficile prova della malattia. “Ha dormito su una sedia ogni notte per stare vicina a me”, ha confessato tempo fa l’ex calciatore a Silvia Toffanin. Sinisa alla fine è riuscito a sconfiggere la malattia diventando un esempio per molte persone che vivono la sua stessa sofferenza.

La coppia ha costruito una famiglia molto unita. I figli sono 5: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. hanno preso parte all’edizione del 2019 dell’Isola dei Famosi. La coppia vive in una bella casa nella Capitale,

Stasera Sinisa Mihajlovic sarà ospite, questa sera 4 marzo, del Festival di Sanremo dove è in programma un duetto insieme all'amico Ibrahimovic. Appuntamento su Rai 1 a partire dalle 20.45.

