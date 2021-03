Sanremo 2021, Antonella Ferrari: la ballerina costretta dalla malattia a diventare grande attrice

04 marzo 2021 a

Annunciata come ospite della terza serata di Sanremo 2021, c'è Antonella Ferrari. Questa sera, giovedì 4 marzo, vedremo l'attrice diventata popolare negli anni 2000 grazie alla soap opera Centovetrine dove interpretava il ruolo di Lorenza Giraldi.

Classe 1970, l'attrice ha preso parte al film tv di Pupi Avati Un matrimonio e vanta molte partecipazioni a serie tv di successo. Antonella Ferrari è affetta da sclerosi multipla ed è madrina dell’AISM, Associazione italiana sclerosi multipla.

Antonella è nata artisticamente come ballerina, ma a causa della malattia che l’affligge, la sclerosi multipla, è stata costretta ad abbandonare. Si è messa quindi a studiare intensamente recitazione, diventando cosi un’attrice di teatro. Ha debuttato in tv, come attrice, nel 2001 nella soap opera Centovetrine, dove è rimasta - come annunciato - nel cast ricorrente con il ruolo di Lorenza Giraldi per 5 anni. Nel 2002 ha recitato in un episodio della serie televisiva Carabinieri.

Sempre nel 2002 è stata la protagonista del musical “I Re Del Mambo” con la regia di Giacomo Frassica e Giuliano Manetti. Dopo tante altre esperienze in serie tv, teatro e film, nel 2010 Alfonso Signorini le ha proposto di avere una rubrica sul settimanale Chi, intitolata “Un sorriso nel dolore”, per dialogare con quanti si trovano ad affrontare la sofferenza continuando, però, a vivere, lavorare e sperare. La rubrica è ancora oggi una pagina molto amata e letta del giornale. Nel 2012 scrive Più forte del destino – Tra camici e paillettes. La mia lotta alla Sclerosi Multipla edito da Mondadori. Un libro autobiografico nel quale si racconta a cuore aperto e descrive l’inizio della sua carriera da ballerina, l’approdo in televisione e l’inizio della malattia. La sua presenza sul palco di Sanremo si annuncia come una forte testimonianza anche se non sono state svelate anteprima a poche ore dall'inizio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonella Ferrari è sposata dal 2009 con Roberto D’Agosta. La coppia non ha figli.

