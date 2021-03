Vittoria Ceretti sul palco di Sanremo, la top model innamorata del deejay

04 marzo 2021 a

Si chiama Vittoria Ceretti, ha 23 anni è sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, accanto ad Amadeus e Fiorello. Bresciana, 23 anni, è considerata una vera e propria super top model, non conosciuta dal grandissimo pubblico, visto che sino ad ora non è stata grande protagonista in televisione. Di fatto è un esordio sul piccolo schermo, non semplice visto che la kermesse canora rappresenta una delle dirette più importanti dell'anno per la tv di Stato. Nata il 7 luglio 1998, ha iniziato la sua carriera quando aveva ancora solo 14 anni.

Passo dopo passo ha letteralmente scalato il mondo delle passerelle, diventando il volto principale delle maggiori case di moda: Dolce&Gabbana, Armani, Versace. E' stata in copertina su Vogue per numerose edizioni, non solo quella italiana. Nonostante la giovane età, Vittoria è già sposata. Si è unita in matrimonio lo scorso giugno con il deejay Matteo Milleri a Ibiza. Lui ha 10 anni più di lei. E' stata una festa da favola e proprio a Ibizia hanno trascorso la quarantena. Con un recente post sulla sua pagina Instagram, Vittoria ha reso pubblica una intensa dichiarazione d'amore nei confronti del marito: "Amore della mia vita... fai diventare estremamente divertente tutto ciò che facciamo insieme ... mi fai spingere a migliorare ogni giorno, partendo dalle piccole cose ... mi fai ridere quando ho voglia di piangere e mi dai l'energia per andare avanti quando ho voglia di arrendermi ...".

"sei onesto, sei l'essere umano più puro che abbia mai incontrato, sei intelligente, sei così stimolante ... non riesco a superare quanto sono fortunato ad essere uno con te ... odio che mi svegli ogni mattina facendomi il solletico ovunque, ma non lo cambierei per il mondo... ti amo, ti ho sempre amato, per sempre ed oltre". Post che ha accompagnato una foto sulla neve in cui lo sguardo di entrambi era molto serio. Oggi per Vittoria Ceretti nuova sfida con il palco più emozionante e complesso del Paese, quello del Festival di Sanremo.

