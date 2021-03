Rita Dalla Chiesa, amori e dolori di una delle donne più amate della tv

04 marzo 2021 a

Rita Dalla Chiesa, oggi 4 marzo, sarà l'ospite principale della puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e in onda ogni giorno sui Rai 1 a partire dalle ore 14. La giornalista e conduttrice televisiva si racconterà senza veli come accade sempre nella prima trasmissione pomeridiana della principale rete della televisione di Stato e probabilmente parlerà anche della recente polemica con il vignettista Vauro a cui lei ha chiesto addirittura di cambiare nazionalità, restando però ingannata da quella che era una foto pubblicata nel 2008, quando Vauro criticò duramente l'allora ministro dell'Interno che era Matteo Salvini. Rita Dalla Chiesa il 31 agosto compirà 74 anni. Notissima al grande pubblico per la sua lunga carriera televisiva tra Rai e Mediaset. Esordì addirittura nel 1983 con Vediamoci sul Due (Rai 2). Ma già allora era conosciuta per essere la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della sua prima moglie, Dora Fabbo.

Il generale fu ucciso il 3 settembre 1982 insieme alla moglie di allora, Emanuela Setti Carraro, a Palermo in un vile agguato mafioso. Morì anche Domenico Russo che della coppia era autista e agente di scorta e che in quel momento seguiva l'auto su cui stavano viaggiando i coniugi. Negli anni Settanta Rita Dalla Chiesa si era sposata con un carabiniere, Roberto Cirese, e dalla loro unione era nata la figlia Giulia che nel 2017 ha perso il compagno, Massimo Santoro.

Dopo Cirese per Rita Dalla Chiesa il grande amore con Fabrizio Frizzi, sposato in seconde nozze. I due si erano conosciuti proprio durante un programma televisivo, Pane e marmellata. Si lasciarono nel 1998 e hanno divorziato quattro anni dopo, nel 2002, ma lei è rimasta sempre legata a Frizzi.

