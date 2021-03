Sanremo 2021, Gaia Gozzi: l'incidente sexy che infiamma il web

04 marzo 2021 a

a

a

Gaia Gozzi infiamma il pubblico di Sanremo 2021 (tutto rigorosamente davanti alla televisione) e anche quello dei social, attivissimo e molto attento su ciò che accade sul palco dell'Ariston.

La giovane cantante che ha all'attivo migliaia di fan ha colpito per il bel pezzo che ha presentato ("Cuore amaro") e per le sue capacità canore esibite con grande naturalezza che ne fanno una degli artisti emergenti.

Gaia fa notizia anche per un incidente sexy (non è il primo) che non è sfuggito al popolo social. Gaia sul palco dell'Ariston ha mostrato per errore durante l'esibizione un capezzolo (mezzo).

La cantante scoperta da Maria De Filippi ad Amici (ha vinto l'edizione 2020) si è fatta notare anche per la bella presenza scenica, con tanto di incidente piccante: a un certo punto un capezzolo è infatti scivolato fuori dal vestito, abito fra l'altro splendido, che comunque la copriva ma fino a un certo punto, essendo trasparente.

Ermal Meta il migliore della seconda serata e primo nella classifica generale. Poi Annalisa e Irama



Con la sua “Cuore amaro”, brano molto personale che racchiude momenti fatti di dolore e felicità della sua vita, Gaia ha subito destato una buona impressione a Sanremo, anche per la scelta del look d’impatto: l’outfit è stato scelto insieme alla stilista Ramona Tabita, che è la stessa di Elodie, co-conduttrice della seconda serata del Festival. Gaia colpisce per i suoi brani - come questo presentato a Sanremo 2021 - dal ritmo latineggiante. Gaia Gozzi è al debutto a Sanremo, un momento a lungo sognato e che alla vigilia aveva detto di voler vivere come si deve.

"La mia paura più grande? Quella di salire su quel palco e di essere disconnessa, di non essere presente, di non riuscire a godermela davvero. Perché invece vorrei tanto, tantissimo arrivare alle persone", aveva detto la brava interprete qualche giorno prima di salire sul palco dell'Ariston. E cìè riuscita alla perfezione.

Video su questo argomento Le emozioni con Montagne Verdi, il ritorno all'Ariston di Marcella Bella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.