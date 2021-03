Sanremo 2021, Achille Lauro: omaggio a Mina. E Ibra ricorda Astori

04 marzo 2021 a

A Sanremo 2021 arriva dopo la mezzanotte il secondo ’quadro' di Achille Lauro al Festival. Questa volta il tema è il è ’rock and roll’ e Lauro in questa seconda serata indossa una parrucca rossa con una lunga treccia, tributo a Mina che su Instagram Lauro definisce "donna dal vero animo Rock ’N Roll". Sul palco con lui Amadeus che introduce Claudio Santamaria e Francesca Barra, seduti sul palco. Achille Lauro inizia a cantare ’Bam Bam Twist’ e i due ballano insieme, proprio come nel video del brano.

Achille Lauro oltre alla lunghissima treccia rosso fuoco, veste un completo maschile con gilet e doppiopetto. È il look che ha scelto per la sua seconda serata al festival di Sanremo, in cui l’artista romano ha presentato questo suo secondo ’quadro'. "Godere è un obbligo. Dio benedica chi gode", ha detto Lauro nel mini monologo della performance. L’artista, come accennato, ha cantato la sua ’Bam Bam Twist’, accompagnato sul palco dalla coppia Claudio Santamaria - Francesca Barra, che ha ballato una coreografia sulle note della canzone. La coppia aveva già collaborato con il cantante nel video del brano, dove aveva realizzato un ballo ispirato al film ’Pulp Fiction’, reinterpretando una delle scene più iconiche del cinema.

Collegato in video dallo stadio di San Siro, dopo la partita tra Milan e Udinese, si è materializzato Ibrahimovic che ha parlato con Amadeus dando appuntamento alla terza giornata del Festival dove sarà presete. Ibra ha chiesto un applauso per Davide Astori a tre anni dalla sua scomparsa del calciatore avvenuta il 4 marzo 2018. "Voglio che facciamo un applauso per Astori - ha detto il campione del Milan - è 3 anni che non è con noi ma è sempre con noi". Un momento toccante in un Festival che continua a regalare emozioni.

