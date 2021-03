Sanremo 2021, Elodie sul palco: mega spacco e scollatura. Amadeus: "Anche i palloncini applaudono"

03 marzo 2021 a

Incantevole Elodie. Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021, scende le scale del teatro Ariston annunciata da Amadeus. Arriva dopo l'esibizione di Orietta Berti (prima a cantare fra i 13 big in gara stasera, mercoledì 3 marzo). Scende la scalinata raggiante, solare: ecco Elodie che fa il suo esordio come co-conduttrice.

Elodie, la sexy co-conduttrice della seconda serata di Sanreno 2021: fidanzato famoso, carriera e abiti da sogno

Lungo abito rosso di strass con spacco profondissimo e capelli raccolti, la cantante ha presentato il secondo cantante in gara della serata, Bugo. Scollatura evidente, portamento da indossatrice, la cantante viene esaltata da Amadeus per la sua avvenenza e bravura: "Anche i palloncini applaudono", esclama Amadeus. Elodie perde anche un orecchino che poi viene raccolto dal conduttore con l'aiuto di un assistente che interviene sul palco. Un piccolo incidente (chiamiamolo fuori programma) poi Amadeus ricorda la partecipazione di Elodie al Sanremo dello scorso anno.

Resta il fatto che Elodie ha stregato subito il pubblico a casa. Ed era una delle certezze di questa seconda serata in considerazione degli abiti sfoggiati nella scorsa edizione quando era una delle concorrenti ed era riuscita a stregare pubblico e critica. In questo mercoledì, eccola quindi apparire elegantissima, inguainata in un abito rosso fuoco e glitterato, e capelli raccolti in uno chignon alto, l'artista ha colpito subito per la sua classe. Portamento naturale, disinvolto

Una trasmissione che è partita forte. Prima dell'inizio intorno alle ore 20.40, dopo aver dialogato nella prima serata con l’ologramma di Vincenza Mollica, Fiorello ha fatto lui stesso ologramma nel collegamento con il Tg1 prima dell’inizio del secondo capitolo di Sanremo 2021. Dopo l’intervista di Paolo Sommaruga con Amadeus ed Elodie dal palco del Teatro Ariston la linea è passata allo showman che è apparso in miniatura in una piccola cornice poggiata sul pianoforte dell’orchestra. "Vincenzo Mollica torna domani, oggi ci sono io", ha detto Fiorello mentre Amadeus lo stuzzicava. Poi la partenza, l'arrrivo di Elodie e una serata emozionante.

