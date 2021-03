Sanremo 2021, vincono Francesca Michielin e Fedez, Maneskin o Aiello? Sono loro i più quotati nelle scommesse

03 marzo 2021 a

Chi vincerà la 71esima edizione del Festival di Sanremo? Fioccano le scommesse nei siti specializzati. Ma quali sono le quote degli artisti in gara? Secondo i bookmakers di Eurobet prima dell'inizio della competizione, i favoriti erano già Francesca Michielin e Fedez che sul palco dell'Ariston presentano il brano Chiamami per nome: sono stati proposti a 3.50, la quota più bassa. Subito dopo i Maneskin, già molto apprezzati dal grande pubblico dopo la partecipazione a X-Factor, offerti con un allettante 1 a 6.

Al terzo posto il cantautore Aiello, sempre più apprezzato negli ultimi tempi, insieme alla pop star Annalisa, per loro la quota è a 8. Poi c'è Arisa che dopo le esperienze televisive si è ripresentata sul palco dell'Ariston di Sanremo ed è stata valutata 1 a 11, stessa quota per Ermal Meta, Gio Evan, Malika Ayane, Noemi e Rando. E' questo, dunque, il primo corposo gruppo dei favoriti secondo i bookmakers. Le altre quotazioni, infatti, sono tutte molto più alte. A quota 13 la novità Fulminacci e insieme a lui Irama. La Rappresentante di Lista e Lo Stato Sociale. Ancora più elevata la quotazione della giovane Madame: una sua vittoria verrebbe pagata a 15, stessa quota per Max Gazzè & La Trifluoperazina Monstery Band.

La vittoria di Gaia varrebbe 17 volte la posta, una valutazione da molti considerata un po' troppa alta visto che è la vincitrice di Amici 2020. Stessa quota per Willie Peyote. Si alzano ancora di più i moltiplicatori di posta per Fasma e Francesco Renga che arrivano sino a 21. Il successo di Colapesce e Dimartino verrebbe pagato a 26, mentre Extraliscio e Davide Toffolo a 31. E ancora: i Coma Cose a 41, la stessa quota offerta per Ghemon. A 51 l'outsider Bugo e infine addirittura a 101 Orietta Berti, tornata sul palco dopo 29 anni.

