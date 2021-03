Claudio Santamaria, la figlia Emma da Delfina Delettrez Fendi: poi l'amore con Francesca Barra

03 marzo 2021 a

Claudio Santamaria è uno degli attori più famosi in Italia. Santamaria sarà ospite mercoledì 3 febbraio a Sanremo 2021, sul palco dell'Ariston, nello show condotto da Amadeus e Fiorello. Classe 1974 (è nato il 22 luglio, sotto il segno del Cancro), Santamaria è uno dei più talentuosi. Osannato dalla critica e dal pubblico, è uno dei volti capaci di coniugare ruoli drammatici a quelli di commedia. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una storia d'amore con Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi, da cui nel 2007 ha avuto la figlia, Emma. In seguito, l’attore racconterà a Vanity Fair di aver mantenuto con la ex, di 8 anni più giovane di lui, un ottimo rapporto.

“Eravamo giovani - ha raccontato in una vecchia intervista -. Io e Delfina ci siamo lasciati da tanto tempo, ma ci vogliamo ancora bene. Fino a qualche anno fa non sapevo tenermi accanto una fidanzata per più di qualche mese. Vivevo male il conflitto e alla prima frizione rompevo". E la stessa Delfina definirà il loro rapporto “fraterno". Nel 2017 Claudio Santamaria ha rivelato di avere una storia d’amore con la giornalista Francesca Barra. I due, che si conoscono da quando sono bambini, si sono incontrati di nuovo per motivi di lavoro mentre la Barra era incinta della sua terza figlia. Un anno più tardi decidono di rincontrarsi, e di lì a poco la giornalista decide di separarsi dal marito.

Nel 2018 i due rivelano di essersi sposati segretamente a Las Vegas. Nel maggio del 2019, Francesca Barra ha annunciato su Instagram di aver perso il figlio che aspettava da Claudio Santamaria. E' estremamente legato a sua figlia Emma, che si diverte ad imitarlo. Sia sua figlia che una delle figlie di Francesca Barra si chiamano Emma. Lui e la sua compagna, Francesca Barra, si sono conosciuti da bambini, e l’attore sarebbe stato il primo a invitarla a ballare: “Avevo 11 anni, Claudio 16. Mi ha invitata a ballare durante una serata in un villaggio vacanze sul mare, a Policoro. Entrambi infatti siamo originari della Basilicata”, ha raccontato Francesca Barra al magazine F qualche tempo fa.

