Gigi D'Alessio, il primo incontro con la Tatangelo quando lei aveva 16 anni. I quattro figli | Video

Gigi D'Alessio è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano. Mercoledì 3 marzo sarà ospite del Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai1 e condotto da Amadeus e Fiorello. Nato il 24 febbraio 1967 e originario di Napoli, D'Alessio nasce in una famiglia umile, ma giovanissimo diventa direttore d’orchestra prima e cantautore poi. La sua canzone La prima stella è dedicata a sua madre, scomparsa quando il cantante aveva soltanto 18 anni. La canzone è stata portata a Sanremo nel 2017.

Per quanto concerne la vita privata, D'Alessio è finito al centro del gossip per la relazione con la collega, molto più giovane, Anna Tatangelo. La coppia ha vent’anni di differenza, e all’epoca in cui si sono conosciuti Gigi D’Alessio era sposato con Carmela Barbato. La donna gli ha dato tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (l’ultimo aveva solo 3 anni al momento della separazione). Anna e Gigi si conoscono alla fine di un concerto quando la giovane cantante (all’epoca 16enne), viene invitata dal padre a farsi scattare una foto insieme a Gigi D’Alessio. Di lì a un anno, inaspettatamente, il cantante napoletano si offrirà di produrre il primo disco della Tatangelo, conquistato dalla sua voce. Nel 2006 sboccia quindi l’amore, consacrato nel 2010 dall’arrivo di Andrea, primo ed unico figlio della coppia.

Ad inizio 2020 una seconda definitiva rottura, dopo quella momentanea del 2017. La Tatangelo continua a sfornare successi (soprattutto estivi) e post super sexy su Instagram. Nel febbraio 2021 Gigi D'Alessio è finito tuttavia di nuovo al centro delle cronache rosa, per via di un presunto flirt con la giovane fan Denise Esposito, 26 anni in meno del cantante. Nata nel 1992, ha origini campane e non appartiene al mondo dello spettacolo. Mercoledì 3 marzo D'Alessio tornerà dunque a calcare il palco dell'Ariston, per la gioia dei suoi numerosi fan.

