"211 Rapina in corso", la vera storia dietro al film in onda su Rai2

Una storia vera ha ispirato il film che va in onda stasera, mercoledì 3 marzo 2021, su Rai2. Il titolo della pellicola che va in onda dalle ore 21.20, è "211 – Rapina in corso". Si tratta di un film del 2018 diretto da York Shackleton e che ha come protagonista l’attore Nicolas Cage. La pellicola si ispira a una rapina realmente accaduta.

Quattro spietati mercenari decidono di rapinare diverse banche, puntandone per prima una che si trova a Chesterford, nel Massachusetts. Saputo della cruenta rapina l’agente dell’Interpol Rossi rientra da Kabul per assistere la squadra di polizia, capeggiata dal negoziatore Mike Chandler, il quale si sta occupando di sventare l’attacco dei rapinatori.

Appare sin da subito evidente che la polizia si trovi a confrontarsi non con dei criminali qualsiasi ma con professionisti spietati quanto preparati a contrattaccare a ogni sua mossa. Kenny Ralston, ragazzo geniale e ribelle, stringe nel frattempo un patto con il vicepreside della sua scuola: potrà rimanere a studiare lì solamente se aiuterà a sventare la sanguinosa rapina. D’altro canto i mercenari al di fuori delle mura della banca sembrano avere un contatto che li sta aiutando a tenere sotto scacco Mike e i suoi e in più le 29 persone che si trovavano nell’edificio al momento dell’attacco vengono rese ostaggi, complicando ancor di più la situazione per le forze dell’ordine.

Un film ispirato a uno dei più lunghi e sanguinosi eventi della storia della polizia, un conflitto armato che nel 1997 cambiò per sempre il modus operandi del Los Angeles Police Department, L'assalto che viene raccontato nel film è quello alla Bank of America a North Hollywood, avvenuto il 28 febbraio 1997, in cui quattro spietati criminali armati e ben addestrati presero in ostaggio oltre 20 persone tra impiegati e clienti, provocando l'intervento di squadre speciali della LAPD e della SWAT con il supporto dell'Interpol.

