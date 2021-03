Gigliola Cinquetti, con il marito Luciano i figli Giovanni e Costantino: insieme a Pechino Express | Video

03 marzo 2021 a

Gigliola Cinquetti è una cantante italiana, famosissima soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta. Mercoledì 3 marzo 2021 sarà ospite al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus e Fiorello e in onda su Rai1 fino a sabato 6 marzo. Gigliola Cinquetti ha esordito nella musica come giovane prodigio vincendo il Festival di Castrocaro nel lontano 1963. L’anno seguente ha partecipato al suo primo Festival di Sanremo in coppia con Patricia Carli, aggiudicandosi il primo posto con il brano Non ho l’età.

Durante la sua rinomata carriera musicale ha collaborato con molti colleghi quali Enzo Jannacci (con cui ha inciso Sfiorisci bel fiore, 1965), Francesco Guccini (Una storia d’amore, 1967), Roberto Vecchioni (Sera, 1968) e molti altri. Nel 1966 ha ancora trionfato a Sanremo insieme a Domenico Modugno con la canzone Dio come ti amo. Gigliola Cinquetti è nata a Verona il 20 dicembre 1947. Uno dei suoi più grandi successi è uscito nel 1969, si tratta del singolo La pioggia che ha riscosso popolarità anche in Francia. Tra i premi ottenuti in carriera ricordiamo il Premio Giulietta alla donna e alla carriera nel 2008. Per quanto riguarda la sua vita privata, Gigliola Cinquetti nel 1979 ha sposato il giornalista Luciano Teodori (classe 1950). La stella musicale all’inizio, per motivi professionali, aveva tenuto segreto il suo matrimonio.

Oggi è ancora felicemente legata all’uomo con cui ha avuto due figli: Giovanni (1980) e Costantino (1984), che hanno partecipato insieme al reality Pechino Express nel 2013. Il primogenito è un famoso storico, giornalista e autore televisivo. Il minore è un affermato architetto e lavora tra Italia e Svizzera. Dopo la nascita dei suoi figli, Gigliola si è allontanata dalle scene. Qualche anno dopo è tornata in televisione con un ruolo completamente inedito: ha condotto il programma Rai di Federico Fazzuoli, Linea verde. Oggi è spesso ospite di trasmissioni tv. Mercoledì 3 marzo tuttavia tornerà a cantare sul palco dell'Ariston.

