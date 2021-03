Alex Schwazer, dall'amore con Carolina Kostner al matrimonio con Kathrin Freund e i due figli

03 marzo 2021 a

Alex Schwazer è un noto marciatore italiano, con una carriera decisamente tra alti e bassi. Schwazer salirà sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2021. Il marciatore è ospite della puntata di mercoledì 3 marzo, in onda come sempre su Rai1 per la conduzione di Amadeus in collaborazione con Fiorello. Nato a Vipiteno il 26 dicembre del 1984, fin da giovane ha iniziato a gareggiare facendo il suo primo vero salto di qualità nel 2005 stabilendo il nuovo primato italiano nella gara dei 50 km e conquistando così la medaglia di bronzo ai Mondiali di Helsinki. Questa posizione gli ha permesso di accedere alle Olimpiadi di Pechino 2008, dove ha ottenuto l'oro.

Successivamente la sua carriera però è stata caratterizzata da una vicenda doping. Alex Schwazer è stato coinvolto in uno scandalo: l’atleta è risultato positivo il 6 agosto del 2012 alla vigilia delle Olimpiadi di Londra. Per questo motivo è stato squalificato per 3 anni e 6 mesi dal Tribunale Nazionale Antidoping. Nel 2015, poi Schwazer ha ripreso a prepararsi per tornare alla sua attività agonistica in modo totalmente trasparente in occasione delle Olimpiadi di Rio nel 2016, allenato da Sandro Donati. Il suo sogno, però, si è sgretolato a causa di una seconda positività. Nel 2021 però il Tribunale di Bolzano ha archiviato il caso.penale per "non aver commesso il fatto", ritenendo "accertato con alto grado di credibilità razionale" che i campioni di urina "siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e, dunque, di ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta come pure del suo allenatore, Sandro Donati". Insomma, Schwazer è stato incastrato.

Alex Schwazer sarà dunque al Festival di Sanremo 2021 per raccontare la sua storia e la voglia di tornare nell’ambito sportivo quanto prima. Il marciatore, inoltre, lancerà un messaggio a testimonianza della sua lunghissima battaglia penale per riconquistare la sua dignità di atleta. Per quanto concerne la vita privata, Schwazer dal 2007 al 2012 è stato fidanzato con Carolina Kostner, nota pattinatrice. Il caso di doping ha portato alla rottura della loro relazione e nel 2019 il marciatore ha sposato Kathrin Freund. La coppia ha due figli.

